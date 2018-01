Inscrições do SiSU 2018 começam hoje

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2018 começam nesta terça-feira, 23, e prosseguem até o dia 26 de janeiro. O resultado da Chamada Regular será divulgado no dia 29 de janeiro (2ª feira). O candidato que realizou prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 e deseja concorrer a uma das 6.365 vagas oferecidas pela Universidade Federal de Goiás (UFG), deve estar atento aos prazos e orientações do SiSU. Mais informações no portal criado pelo Ministério da Educação (MEC) para o SiSU.

O candidato que não for selecionado na Chamada Regular pode ainda se inscrever na Lista de Espera (SiSU/MEC), entre os dias 29 de janeiro e 7 de fevereiro, também pelo site do SiSU. Vale lembrar que, desde 2014, o SiSU é adotado como forma principal de ingresso na UFG. Todas as informações relativas ao SiSU na UFG serão divulgadas no site: www.sisu.ufg.br. Nesse site já está disponível o Termo de

Adesão SiSU 2018, onde constam, além de informações sobre a oferta de vagas, dados sobre os pesos de cada curso oferecido pela UFG, bem como o Edital de Matrícula.

Novidades

As novidades deste ano são: o candidato, após se inscrever na Lista de Espera do SiSU/MEC ( 29/01 a 07/02) , deverá manifestar interesse nas chamadas subsequentes da UFG (www.sisu.ufg.br), entre os dias 14 a 16/02 e no dia 19/01/18; a necessidade de Confirmação de Vaga online para os aprovados em 1ª, 2ª e 3ª Chamadas; e, a implementação das Comissões de Acessibilidade e Verificação de Autodeclaração.

Em virtude da implementação dessas Comissões, não será possível a realização de matrícula por procuração para os aprovados nas vagas definidas pela Lei de Reserva de Vagas (Lei n.12.711/12, alterada pela Lei n.13.409/16) na condição de pessoa com deficiência e como autodeclarado Preto, Pardo ou Indígena (PPI).