Seminário debate execução e resultados do Programa Macambira Anicuns

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), realizam nos próximos dias 23 e 24 o Seminário de Encerramento do Contrato de Empréstimo n° 1980/OC-BR.

O objetivo é debater os resultados da implantação dos primeiros trechos de obras e ações previstas no Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns.

Previsto em cláusula contratual, o evento é coordenado pela Unidade Executora do Programa (UEP) e será um momento de prestação de contas, sobretudo, aos moradores alvo de relocação pelo Programa e à população remanescente, quanto às obras e ações empreendidas para implantação dos parques previstos.

Cabe destacar que não se trata do encerramento do Programa, mas do contrato que viabilizou a execução dessa primeira etapa de obras que incluem o Parque Ambiental Macambira (PAM) e os Setores 1, 2 e 3 do Parque Linear – trecho de cerca de 6 km entre o Loteamento Faiçalville e o Setor Celina Park.

Além disso, foram executadas obras de infraestrutura urbana e social, tais como pavimentação, drenagem, unidades de saúde e educação e unidade de lazer com quadras poliesportivas, bem como a realocação de famílias e negócios situados em áreas de risco e/ou na área de implantação das obras.

Debates

Este será um momento de grande importância em que serão discutidos erros e acertos, o que pode ser melhorado, as formas de garantir a sustentabilidade do que já foi implantado e as principais lições aprendidas que servirão de base para as próximas etapas do Programa.

O primeiro dia do evento contará com apresentação geral do Programa ao público, que será dividido em grupos para discussões das ações por eixos temáticos: obras, socioambiental e institucional/financeiro. No segundo dia serão retomadas as discussões e posteriormente os resultados serão apresentados em plenária.

Inscrições

Para participar do Seminário os interessados devem acessar o Site do Programa para fazer a inscrição.

O novo portal conta com informações detalhadas sobre o Seminário, a programação prevista, a composição dos grupos e os temas a serem discutidos nos eixos temáticos, além de uma galeria de imagens com as principais obras e equipamentos implantados pelo Programa.

O Programa



O Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama) é uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e prevê a criação do Parque Linear Macambira Anicuns, com 24 quilômetros de extensão e abrangência em 132 bairros da Capital, além de dois Parques Ambientais Urbanos. Um na área de cabeceira do córrego Macambira – o Parque Ambiental Macambira (PAM), no Setor Faiçalville, e outro em áreas adjacentes ao Ribeirão Anicuns – o Parque Urbano da Pedreira, face oeste da Região do Morro do Mendanha.

O Parque Linear se desenvolve desde o Loteamento Faiçalville até o Setor Urias Magalhães, porém, em razão da dimensão e da complexidade das ações, será executado por etapas para melhor condução das intervenções, bem como por razões de liberação de áreas por meio de processos de desapropriação. Sendo assim, o Parque Linear foi dividido em 11 setores estratégicos de obras, de acordo com a configuração dos cursos d’água e existência de vias transversais.