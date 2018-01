Zé Eliton destaca “esforços de superação” em ato que inaugurou novo quartel dos Bombeiros

“Essa obra representa nossos esforços para garantir cada vez mais benefícios à população em todas as áreas”, declarou o vice-governador e coordenador do programa Goiás na Frente, Zé Eliton, nesta segunda-feira (22/01), durante solenidade de inauguração do novo quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). Segundo Eliton, trata-se de “uma agenda de superação de dificuldades”, com entrega de obras todos os dias até final de junho.

Na ocasião, Zé Eliton ressaltou as conquistas do governo de Goiás nos últimos meses, com a execução do maior programa de obras do país, e garantiu novas inaugurações. “O governador Marconi, eu e toda a equipe de governo estabelecemos essa agenda de superação de dificuldades; tomamos medidas difíceis, no momento certo, mas, hoje, os goianos colhem os bons frutos”, disse.

O governador Marconi Perillo lembrou os investimentos destinados ao Corpo de Bombeiros nos últimos anos. “Desde 2011, adquirimos 367 viaturas, 72 caminhões, além dos equipamentos para dar mais tranquilidade e melhores condições operacionais aos homens e mulheres que compõem essa honrosa corporação”, ressaltou.

O secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, destacou a estrutura de excelência do novo quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros que estava sendo inaugurada. “É um dia de celebração; temos essa obra de altíssimo padrão que atenderá diretamente a população”.

Nova estrutura

O novo e moderno prédio, de 2,6 mil metros quadrados, contou com investimentos da ordem de R$ 7,3 milhões, financiados pelo Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do CBMGO (Funebom). Com três pavimentos, o novo prédio passa a abrigar, além do Comando-Geral, as seções do Estado Maior Geral, o Comando de Gestão e Finanças (CGF) e uma unidade operacional da corporação.

Além da sede administrativa do Comando, o novo quartel passa a contar, também, com um veículo autobomba de combate a incêndio, uma unidade de resgate e uma nova autoescada (veículo com escada magirus), que deve chegar a Goiânia no próximo mês, ideal para resgate e combate a incêndios em altura, além de acessar janelas em prédios escolares ou administrativos.

Com a inauguração do novo quartel do Comando Geral do CBMGO, a população de Goiás passa a contar com mais uma base de serviços da corporação, que completa seis décadas de existência em 2018.