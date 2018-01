Até março, programa Goiás na Frente entregará 31 escolas Padrão Século XXI 

O Governador de Goiás entregará, até março, 31 escolas de Padrão Século XXI. Com investimentos do programa Goiás na Frente, a ação faz parte de projeto do governo do Estado, executado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), que visa a implantação de 50 unidades em várias regiões de Goiás.

Marconi já entregou na manhã desta quarta-feira (24) três unidades em Valparaíso e duas em Cidade Ocidental, ambas cidades do Entorno do Distrito Federal, e, conforme calendário, entregará outras 28 até março, à medida que as obras forem concluídas. O investimento total do governo nessas escolas é de cerca de R$ 300 milhões.

Para o governador, a escola é uma importante ferramenta de igualdade social. “Educação pública de qualidade é a maior democratizadora de oportunidades que nós podemos ter na vida. É por isso que nos esforçamos tanto para fazer um excelente governo na educação”, afirma.

Além de Valparaíso e Cidade Ocidental, o projeto contempla os municípios de Santo Antônio do Descoberto, Formosa, Luziânia, Planaltina, Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Silvânia, Cristalina, Buriti Alegre, Iporá, Aparecida de Goiânia e Acreúna, que receberão as escolas até março.

O Estado planeja, ainda, a entrega de outras 17 escolas de Padrão Século XXI, que estão em fase de licitação, o que vai totalizar 67 novas unidades. Com as que foram entregues em suas gestões anteriores, Marconi contabiliza 100 unidades Padrão Século XXI entregues à população goiana. As escolas contam com quadra poliesportiva, laboratório de ciências, biblioteca, grêmio estudantil, auditório, administração e sala de professores.