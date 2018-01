Dr. Antônio sai da base e defende PR com Caiado

O deputado estadual Dr. Antônio (PR) anunciou nesta terça-feira (23/01) ao senador Ronaldo Caiado (Democratas) que está deixando a base do governador Marconi Perillo (PSDB) para reforçar a pré-campanha do parlamentar ao governo de Goiás. O deputado, que é o primeiro da base a fazer este anúncio público, levou várias lideranças – entre prefeito, vice, ex-prefeitos e vereadores de 12 municípios – que defendem o apoio ao senador.

Segundo o deputado, esta foi uma decisão amadurecida junto com a família e toda a sua base eleitoral, composta por cerca de 40 municípios. “Refleti muito para tomar esta decisão. Conversei com minha família e minha base aliada, de 40 prefeitos, que posteriormente estarão visitando o senador. Acreditamos numa mudança do governo do Estado. Por tudo isso estou aqui com mais de 40 pessoas para dizer que acreditamos em Ronaldo Caiado”, afirmou.

O senador e o deputado estadual estiveram juntos há pouco mais de três meses, quando este último manifestou a intenção de, em um futuro próximo, declarar este apoio. Depois de falar com suas bases, recebeu o sinal positivo. De acordo com ele, muitos prefeitos reclamam do tratamento que o atual governo tem dado às prefeituras, que estão convivendo com dificuldades em todas as áreas. “Estamos aqui porque acreditamos no projeto do senhor. Vamos entrar de corpo e alma”, garantiu o deputado.

Para o senador, o gesto ficará marcado. “É um momento emblemático da minha pré-campanha ao governo do Estado. Um momento em que recebo o apoio do deputado estadual Dr. Antônio, no cumprimento de seu mandato, com lideranças também que vieram declarar apoio à minha pré-candidatura. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão a esse gesto. É um gesto que mostra que Goiás quer a mudança. E Dr. Antônio foi o primeiro a chegar e dizer que estamos juntos para resgatar a esperança do povo goiano”, comemorou o senador.

Prefeito de Cocalzinho, Alair (PR) aproveitou para agradecer a atenção que Ronaldo Caiado sempre teve com o município e relatar as dificuldades que a cidade vem passando. “Os municípios estão sendo massacrados. Estamos gastando mais para manter este governo do que ele para ajudar as prefeituras. O Estado hoje para mim é um peso”, afirmou. “Acredito na lealdade acima de tudo, mas também queremos que sejam leais conosco”, reforçou.

Para o prefeito, só a mudança vai trazer de volta esperança para os goianos. “Tenho certeza que assim como o Brasil precisa de mudança o nosso Estado de Goiás também precisa. A mudança hoje é Ronaldo Caiado, que vai trazer uma nova visão de gestão”, afirmou.

Vice-prefeito de Cocalizinho, Nezão (PSD) reforçou as palavras do prefeito. “Acho que Goiás vive um momento de mudança. Mas uma mudança boa é Ronaldo Caiado. É o senador que representa o Estado de Goiás e que tem ajudado muito Cocalzinho”, testemunhou.

Vereadora de Águas Lindas, Neide Enfermeira (PSD) também participou do encontro e disse ter apoiado com alegria a decisão do deputado. “É uma honra apoiar o senador. Os municípios goianos estão pedindo socorro. A base do Marconi nunca ganhou em Águas Lindas. E agora vão perder de lavada”, fez questão de contar.