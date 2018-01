Em Valparaíso de Goiás, Marconi entrega mais uma obra

O governador Marconi Perillo dá mais um passo firme na direção da valorização da educação, ao entregar hoje aos estudantes de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, mais um Colégio Padrão Século XXI. Ele foi recebido pelo prefeito Pábio Mossoró e lideranças da região. Cinco colégios nesse padrão estão sendo entregues por ele em cidades da região, incluindo Santo Antônio do Descoberto e Cidade Ocidental. Somados, os investimentos atingem a cifra de R$ 18,4 milhões. No ato o governador autorizou convênio para a construção da sede do Corpo de Bombeiros em Valparaíso, orçada em R$ 1,2 milhão.

Marconi enfatizou que educação, cultura e conhecimento formam o tripé que, ao longo da história, garante o avanço saudável de nações que se desenvolvem. É por isso que Goiás tem ocupado as primeiras posições dos índices nacionais que comparam o desenvolvimento de todos os 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal.

O Colégio Estadual Cruzeiro do Sul (Padrão Século XXI) que o governador entregou aos estudantes de Valparaíso de Goiás está orçado em R$ 4,2 milhões. “Gratidão é o sentimento que a comunidade escolar de Valparaíso nutre ao governador Marconi Perillo”, disse a diretora da escola, Gislene Mendes. Marconi juntou-se aos estudantes para um bate-bola na quadra poliesportiva do novo colégio. E fez bonito: marcou um gol no goleiro Pabio Mossoró, prefeito de Valparaíso. Pábio tomou o gol, mas não poupou palavras para agradecer a obra, que, segundo ele, vai impulsionar ainda mais a educação no município.

“Meu antecessor inaugurou muitas escolas de placa. Nós inauguramos escolas de alvenaria, arejadas, confortáveis e modernas, de alto nível, mais de 100 colégios Padrão Século XXI”, destacou o governador, afirmando aos presentes que no Saego, índice que mede o desempenho dos estudantes do Estado, “o Entorno foi uma das regiões que mais melhoraram suas notas”.

A escola de Valparaíso, de ensino integral, está equipada com 12 salas de aula, quadra poliesportiva, laboratório de ciências, biblioteca, grêmio estudantil, auditório, administração e sala dos professores. “Esse dia entra para a história de Valparaíso”, observou Marconi.

À comunidade o vice-governador Zé Eliton garantiu que “os compromissos do governador Marconi com a região são os meus compromissos, tanto é que, juntos, trouxemos a Guarda municipal para Valparaíso, vamos inaugurar um hospital em Águas Lindas, outro em Santo Antônio do Descoberto e ainda o Instituto Tecnológico de Valparaíso, nos próximos dias”. Zé Eliton ressaltou que não estava ali para falar mal de ninguém, “mas para entregar obras, mostrar trabalho”.