“Encontro simboliza o reconhecimento do nosso governo a cada um de vocês”, afirma Marconi aos novos diretores da UEG

Tuitar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O governador Marconi Perillo afirmou ao receber 41 novos gestores da Universidade Estadual de Goiás (UEG), no Palácio das Esmeraldas, na noite de terça-feira (23), que o encontro simboliza o reconhecimento dele a cada um dos diretores. “Vocês merecem nossa integral confiança. Graças ao esforço de vocês e à atenção e compromisso do Governo de Goiás, a UEG chega à maturidade com quase cem mil diplomas entregues”, declarou Marconi.

Ele falou dos papéis importantes atribuídos à UEG, como a responsabilidade pela realização de concursos públicos, a banca do Detran e a celebração de convênio entre Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) e UEG para administração do Centro de Excelência de Esportes, em Goiânia.

Marconi também respondeu positivamente ao pedido do reitor da UEG, Haroldo Reimer, para que a Universidade também seja a responsável pela a administração do Centro de Cultura e Convenções de Anápolis.

“Estou confiante de que podemos estabelecer mais essa parceria. A UEG já mostrou que sabe fazer gestão de qualidade. Contem com o meu comprometimento e também com o do governador Zé Eliton”, disse Marconi.

O reitor da Universidade Estadual de Goiás, Haroldo Reimer, afirmou, no encontro com o governador e diretores, que “a Universidade é, há 19 anos, realizadora de sonhos da gente goiana.” Ele destacou a criação da Universidade pelo governador Marconi Perillo e o apoio financeiro necessário ao funcionamento durante todo esse período.

“Mesmo no cenário mais difícil, de crise econômica, o governador tem garantido todos os repasses à UEG. Como resultado, temos uma instituição que já entregou quase cem mil diplomas e que é indutora do desenvolvimento local e regional desse Estado. Como seria Goiás sem esses cem mil diplomas que, em breve, contabilizaremos?”, questionou.

O reitor disse ter a certeza de que os investimentos na UEG continuarão sendo realidade no governo de Zé Eliton. “Estamos confiantes de que o financiamento continuará assegurado e, da nossa parte, continuaremos a diversificar as fontes de receitas no sentido de ganhar cada vez mais musculatura de autonomia da instituição”.