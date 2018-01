Personagens de filmes e super-heróis invadem o HGG

Jedis, siths, stormtroopers, Super-Homem, Mulher-Maravilha, Coringa e diversos outros personagens de filmes e super-heróis estarão presentes no Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG nesta quarta-feira, 24 de janeiro, na primeira edição do projeto Riso no HGG de 2018. Pacientes, acompanhantes e colaboradores se encontrarão com as personalidades conhecidas dos quadrinhos e filmes famosos há décadas, que percorrerão os corredores e enfermarias da unidade, a partir das 18h30.

A animação fica por conta do Conselho Jedi Goiás, o maior fã-clube da saga Star Wars no Estado, e pelo Cosplay Solidário Classe A, grupo de cosplayers de Goiânia voltado para ações solidárias. Cerca de 15 personagens dos dois grupos, que já participaram de ações no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), se apresentarão pela primeira vez no HGG.

A coordenadora de atividades filantrópicas do Conselho Jedi Goiás e coordenadora do Cosplay Solidário Classe A, Thaiza Montine Gomes dos Santos, diz que o grupo está ansioso para a ação que será realizada no HGG. “Estamos muito ansiosos para a apresentação, até porque nosso público será diferente do habitual. Trabalhamos muito com crianças e como a maioria dos pacientes do HGG é composta por adultos, a escolha dos personagens foi mais criteriosa ainda. Temos certeza que será um dia bem animado”, afirmou.