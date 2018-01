Zé Eliton afirma que palácio sempre vai “está com as portas abertas” para os prefeitos

“As portas do Palácio Pedro Ludovico Teixeira estarão sempre abertas aos prefeitos para que, assim, possamos chegar a soluções para demandas dos municípios goianos”, disse o vice-governador Zé Eliton, durante o repasse de R$ 23,38 milhões a 71 gestores, produto de convênios entre estado, por meio da Secretaria de Governo (Segov), e contemplados pelo programa Goiás na Frente.

Coordenador geral do Goiás na Frente, Zé Eliton ressaltou que o momento, de consolidação das parcerias entre os executivos estadual e municipais, “nos dá a certeza de que vale a pena trabalhar conjuntamente pelo bem dos goianos, que ganham com a entrega de obras e benefícios”, disse. “É assim que vamos avançar numa agenda de construção de grandes empreendimentos e salários dos servidores em dia”, completou Zé Eliton.

Atualmente, 255 convênios, distribuídos em 198 municípios, já estão aptos para a liberação dos recursos. O volume total comprometido soma R$ 385 milhões. Destes convênios, 129 já receberam a primeira parcela do dinheiro. A segunda parcela já chegou para 121. Três convênios foram integralmente executados em parcela única.

Ainda sobre parcerias, antes da solenidade, Zé Eliton manteve reunião com os prefeitos de Itumbiara e Niquelândia, acompanhados dos deputados Santana Gomes e Helio de Sousa, vereadores e lideranças dos dois municípios. Na pauta, agenda de segurança pública e turismo.

O repasse de recursos às prefeituras foi acompanhado pelos prefeitos contemplados, deputado Manoel de Oliveira, e presidentes do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO) conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, da Associação Goiana de Municípios (AGM), Paulo Sérgio de Rezende (Hidrolândia) e da Federação Goiana de Municípios (FGM), Haroldo Naves Soares (Campos Verdes). Este último agradeceu o empenho do governador Marconi Perillo e do vice, Zé Eliton, pelo socorro às prefeituras que passam por dificuldades. “Falo em nome dos prefeitos e reafirmo que somos muito gratos”, disse.