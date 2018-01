Daniel Vilela: “MDB tem a responsabilidade de liderar projeto de renovação política em Goiás”

O deputado federal e pré-candidato ao governo de Goiás, Daniel Vilela (MDB), defendeu nesta quinta-feira (25), em entrevista durante o 11º Encontro Nacional de Muladeiros, em Iporá, que o MDB tem a responsabilidade de apresentar um projeto consistente de oposição nas eleições estaduais deste ano. O presidente do MDB de Goiás esteve na festa, que reúne criadores de muares de todo o Brasil, acompanhado dos deputados estaduais Bruno Peixoto, Paulo Cezar Martins e Wagner Siqueira, e dos prefeitos de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha; de Doverlândia, Zildinha Machado; e de Amorinópolis, Silvio Isac, todos do MDB.

“O MDB está na oposição há 20 anos, sempre combateu este grupo político e nunca participou deste governo, pois defendemos um outro modelo de política e de gestão, mais responsável e mais próximo das pessoas. Somos também o partido de oposição com o maior número de prefeitos, de deputados, de vereadores e de filiados, e entendemos que temos, portanto, a responsabilidade de liderar esse projeto de mudança. Não vamos nos omitir deste papel”, afirmou o deputado. “Esse é o desejo majoritário do partido manifestado ao longo do ano passado, nos encontros regionais. Para isso entendemos que o ideal é manter a aliança de 2014 e trabalhar para ampliá-la, e este tem sido o foco do meu trabalho”, afirmou em entrevista a rádios locais.

A comitiva do MDB visitou ranchos de tropeiros criadores de muares e conversou com os participantes da festa. “O povo goiano sabe dar valor às suas tradições e tem muito orgulho de suas raízes. É por isso que este encontro aqui em Iporá se tornou uma referência nacional e merece ser valorizado, pois além da importância cultural, também movimenta economicamente a região”, disse Daniel Vilela. “Esse é um evento que reúne produtores e trabalhadores rurais, pessoas que estão espalhadas pelo Estado e conhecem bem sua realidade. É uma boa oportunidade de colher opiniões e impressões sobre o que precisa melhorar em Goiás.”

As lideranças do partido também visitaram lideranças religiosas, ocasião em que conversaram sobre a importância da parceria entre o poder público e a igreja no auxílio à população carente. “Temos visto o número de pessoas necessitadas crescer fortemente. É um trabalho do Estado levar ajuda a essas pessoas, e as igrejas são importantes parceiras neste serviço”, disse Daniel durante conversa com o líder da igreja Assembleia de Deus no município, pastor Ataú Alves. Durante visita ao padre Ribamar Divino de Souza, Daniel Vilela ouviu que cabe à classe política “devolver aos cidadãos a alegria de acreditar em alguém”. “Quando desponta uma nova liderança, é algo que traz a renovação”, afirmou o padre.