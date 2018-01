“Este será um ano de vitórias”, diz José Eliton

“Este será um ano de vitórias”, disse o vice-governador José Eliton na tarde desta quinta-feira, 25, em Iporá, região oeste de Goiás, onde participou do 11º Encontro Nacional de Muladeiros. Durante mais de duas horas, ele visitou estandes do evento, foi recepcionado pelo prefeito Naçoitan Leite e almoçou no local. Com chapéu na cabeça, montou em uma mula, posou para inúmeras fotos, recebeu abraços e aplausos de populares.

“Com este time, será um ano de vitórias, venha quem vier”, disse José Eliton durante discurso, cercado por parlamentares e dirigentes políticos da região. Ele foi saudado pelo prefeito de Iporá, Naçoitan Leite, como “um líder que é humilde até no nome”.

O evento contou com a presença dos três pré-candidatos ao governo de Goiás nas eleições deste ano: José Eliton (PSDB), Ronaldo Caiado (DEM) e Daniel Vilela (PMDB), que disputaram espaços nos estandes do complexo agropecuário.

Ao contrário de Daniel Vilela, que teve encontro cortês com o vice-governador e o cumprimentou, Caiado ficou isolado dos demais, com seus apoiadores por perto, e evitou se aproximar dos adversários políticos.

Ainda em seu discurso, José Eliton citou o volume de obras em andamento por todo o estado, por meio de investimento do programa Goiás na Frente. “Vamos inaugurar um empreendimento por dia até junho, levando o desenvolvimento para todas as regiões de nosso estado”, destacou.

Sobre o 11º Encontro Nacional de Muladeiros, o vice-governador saudou o evento como “uma das mais importantes e tradicionais festas do país”. Ele ressaltou a “importância econômica que ela tem para com o desenvolvimento da região”. Eliton também disse que “vejo caravanas de várias partes de Goiás e do país, o que nos dá muita alegria”. Segundo ele, “fico orgulhoso em ver o olhar de alegria das pessoas aqui em Iporá”.

Os principais criadores de muares do Brasil participam do evento. A 11ª edição deste ano teve desfile pelas ruas com mais de 2,5 mil animais, provas envolvendo mulas, queima do alho e leilões.

Durante os dias do evento houve atividades voltadas para as comitivas e para o público em geral, além de exposição de equipamentos, vestuário e veículos. A Associação de Muladeiros do Oeste Goiano, que organiza o evento, foi fundada em 2008 por um grupo de amigos que tinham em comum a paixão por muares.

Também estiveram presentes os deputados Jean Carlos, Lissauer Vieira e Marlúcio Pereira, o fiscal do programa Goiás na Frente, Talles Barreto, o presidente da AGM, Paulinho, prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, e o professor Alcides, liderança política de Aparecida de Goiânia.