Marconi Perillo é homenageado no Sindicato dos Gestores Estaduais

Ao ser homenageado nesta quarta-feira, 24, pelos gestores governamentais da administração estadual, em agradecimento pelas conquistas da categoria por ele viabilizadas, o governador Marconi Perillo fez uma avaliação global dos avanços vividos pelo Estado nas administrações dele. “Em todos os aspectos, Goiás anda para frente”, afirmou, em referência não só aos avanços na carreira dos servidores públicos como também à gestão fiscal eficiente e ao quadro econômico de Goiás.

Marconi foi exaltado por eles por ter criado, em 2001, a carreira dos gestores governamentais, que passaram a contar com sindicato próprio, o Sindicato dos Gestores (Sindgestor). Com a instituição da carreira, foi possível melhorar e equiparar salários, além de promover profissionalização e, recentemente, melhorar o método de promoção salarial.

“Com tanto esmero e idealismo criamos a carreira de gestor, com o objetivo de profissionalizar ainda mais a estrutura do Estado. Eu me sinto com o dever cumprido porque sei o quanto vocês são importantes para o Estado”, disse Marconi, destacando que às vezes o governo é criticado pela oposição por promover melhorias na carreira do servidor público, com o único objetivo de impedir a valorização dos trabalhadores, o crescimento da receita e o cumprimento dos compromissos estabelecidos por ele com a categoria.

“Eu também quero agradecer muito a vocês, que são fundamentais para a execução de um trabalho sério, eficaz e de qualidade que oferecemos. Obrigado pelo reconhecimento e homenagem. Que Deus abençoe vocês e suas famílias”, disse. Presidente do Sindgestor, Eduardo Ayres lembrou que a carreira foi criada em 2001 com a intenção de trabalhar um processo de melhoria que era de alta complexidade.

“Vimos avançando desde então. Em 2010 tivemos uma fratura na carreira, e o governador, com muita sensibilidade, nos atendeu. Estamos coroados com uma vitória equacionada. Agradecemos demais, do fundo do nosso coração. Estamos sempre disponíveis e comprometidos. O sucesso do governador é o sucesso da nossa carreira”, afirmou. Superintendente executivo, Ivo Cezar Vilela ressaltou que os gestores, ao serem valorizados como precisam, têm as ferramentas para oferecerem um trabalho de qualidade para a população.

O vice-governador Zé Eliton ressaltou que Marconi criou uma carreira de estado, forte e perene. “Governos são transitórios, o Estado é perene. E nosso grande desafio é garantir o gasto eficiente dos recursos públicos, para que possamos também continuar a valorizar as carreiras e a propiciar melhores serviços para a sociedade”, declarou. “Não fosse a decisão, a compreensão e a legitimidade do governador não estaríamos aqui comemorando esses resultados”, completou o secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita.

Participaram do evento o presidente do TCM, Joaquim de Castro; Joaquim Mesquita (Gestão e Planejamento); e os deputados Manoel de Oliveira, Francisco Oliveira e Lincoln Tejota.