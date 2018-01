Reunião técnica define detalhes para jogos da seleção de basquete em Goiânia

Uma equipe da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce Goiás) recebeu na tarde desta quarta-feira, 24/1, representantes da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e da Federação Goiana de Basquete para uma reunião sobre a logística dos jogos da seleção brasileira em Goiânia. A equipe masculina estará na capital nos dias 22 e 25 de fevereiro para duas partidas válidas pela classificatória da Copa do Mundo.

Os jogos oficiais abrem a agenda do Brasil este ano e serão realizados no Goiânia Arena. No dia 22 de fevereiro, quinta-feira, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia às 19h. Já no domingo (25/2), às 20h, a partida será contra o Chile.

No encontro ocorrido esta tarde, no gabinete da secretária Raquel Teixeira, foram discutidos alguns detalhes técnicos para receber as partidas, que terão transmissão ao vivo. Como serão jogos oficiais, toda a logística deve seguir um padrão internacional estabelecido pela Federação Internacional de Basquetebol (Fiba) como, por exemplo, a comunicação visual dentro do ginásio, a sonorização e o acesso à internet.

Representando a secretária Raquel Teixeira, o chefe de gabinete, professor Antônio Celso Fonseca, disse que a Seduce está trabalhando para adequar a infraestrutura do ginásio. “Estamos à disposição para resolver o que estiver ao nosso alcance. Temos certeza de que o evento será um sucesso e vai atrair muitos torcedores goianos”, disse.

Também participaram do encontro as representantes da CBB, Jacqueline Barros e Soraya Nobre, o presidente e vice da FGB, Ely Toscano e Fernando Duran; além dos superintendentes da Seduce: de Gestão, Planejamento e Finanças, Rivael Aguiar; de Integração Tecnológica da Informação, Rosana Cerosino; de Infraestrutura, Francisco das Chagas; de Desporto Educacional, Maurício Roriz; de Esporte e Lazer, Hamilton Jaime; além do coordenador do Pró-Esporte, Lusimar Pinto; bem como membros das respectivas equipes.