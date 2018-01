Cine Cultura traz quatro filmes na programação

O Cine Cultura traz na programação da semana a estreia do clássico A Primeira Noite de um Homem, do diretor Mike Nichols e com os atores Dustin Hoffman, Anne Bancroft e Katharine Ross. Ainda, permanecem em cartaz os filmes Jovem Mulher, Cidade dos Sonhos e Pela Janela. A programação permanece até a próxima quarta-feira, dia 31, com sessões às 14h30, 16h30, 19h15 e 21h.

O clássico A Primeira Noite de um Homem (1967, EUA, 14 anos, 105 min, dir: Mike Nichols) está sendo exibido na sessão das 14h30, todos os dias. O filme fará os espectadores saírem do cinema cantando Simon and Garfunkel. No enredo, o recém-formado Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) conquistou todas as honras possíveis na universidade, porém, o verdadeiro propósito da vida, bem como o futuro, lhe parecem conceitos evasivos e intangíveis. Facilmente induzido a ter um caso com a devastadora Sra. Robinson (Anne Bancroft), tudo se torna complicado quando seus pais insistem para que ele tenha um encontro com Elaine (Katharine Ross), filha de sua amante.

Cidade dos Sonhos, na sessão das 16h30, é o grande clássico do diretor David Lynch, nos jogando numa dimensão cinematográfica como só ele é capaz. Quando a morena Rita, machucada e amnésica, encontra a loira aspirante a atriz Barbie Betty, ambas iniciam uma jornada em busca da verdade por trás da identidade de Rita. Ao longo de Mulholland Drive, nada é o que parece. Ambientada no universo irreal de Los Angeles, David Lynch explora a natureza esquizofrênica da cidade numa mistura desconfortável de inocência e corrupção, amor e solidão, beleza e depravação. Lynch constrói habilmente um enigma hipnotizante, impulsionando-nos através de um misterioso labirinto de experiências sensuais até alcançarmos o cruzamento onde sonhos e pesadelos se encontram.

O filme francês Jovem Mulher, exibido na sessão das 19h15, rendeu o prêmio de melhor direção para a diretora Léonor Serraille no Festival de Cannes ano passado. Na sinopse, Paula está sem dinheiro, dona apenas de um gato e com todas as portas batendo na sua cara. Ela retorna a Paris após uma longa ausência. Repentinamente abandonada pelo namorado, sua odisseia durante o dia e a noite está apenas começando: uma jornada para redescobrir a integridade de sua alma e sua independência. Ela só tem certeza de uma coisa: está determinada a recomeçar novamente e o fará com estilo e carisma. A atriz Laetitia Dosch nos traz uma imprevisível, impetuosa e de coração aberto, Paula, uma mulher fascinante em uma cidade fascinante.

Pela Janela, exibido na sessão das 21h, é uma coprodução Brasil e Argentina. Rosália é uma operária que dedicou a vida ao trabalho em um fábrica de reatores da periferia de São Paulo. Quando é demitida, seu irmão a consola e ele resolve levá-la em uma viagem de carro até Buenos Aires. No país vizinho, Rosália vê pela primeira vez um mundo desconhecido e distante de sua vida cotidiana.

O Cine Cultura é uma unidade da Seduce Goiás e fica no Centro Cultural Marietta Teles Machado, na Praça Cívica. Os ingressos do Cine Cultura custam R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia). Todos pagam meia às segundas-feiras. O pagamento é apenas em dinheiro e a equipe do cinema pede que os frequentadores facilitem o troco.

Cine Cultura – Programação de 25 a 31 de janeiro

– 14h30: A PRIMEIRA NOITE DE UM HOMEM

– 16h30: CIDADE DOS SONHOS

– 19h15: JOVEM MULHER

– 21h00: PELA JANELA