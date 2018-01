Projeto de aperfeiçoamento na dança de salão em Goiânia

Teve início nesta quinta-feira, 25, e segue até domingo, 28, a primeira edição do InterDanças em Goiás, que irá reunir em Goiânia grandes profissionais ligados à dança de salão de todo o país. Serão quatro dias de um projeto que utilizará de diferentes vertentes, como jazz, danças urbanas e até mesmo a dançaterapia e a musicalidade para fazer um intercâmbio com a dança de salão.

“O projeto já foi realizado em Manaus por quatro vezes consecutivos, mas decidimos trazê-lo para Goiás a fim de expandir e incentivar os dançarinos e simpatizantes da dança de salão a compreender que a arte de dançar dançar vai muito mais além que produzir passos condizentes com aquele ritmo”, conta Edyna Santos, criadora do projeto.

Uma das etapas do evento será realizada em Pirenópolis, a 130km de Goiânia. “Este será um momento muito especial para os nossos alunos. Nosso foco é contribuir para que os participantes descubram a própria dança de salão fora daquele ambiente quadrado de sala de aula. É um momento para que eles explorem ao máximo a sintonia com os quatro elementos naturais, entendendo as referências deles com a dança zouk extraindo as próprias sensações para potencializar esta dança com a energia da natureza”, acrescenta.

Na sexta-feira (26) haverá um baile aberto a comunidade que será realizado no espaço World Eventos, no Jardim América. No sábado, 27, e domingo, 28, os inscritos nesta imersão sobre estilos musicais e musicalidade participarão de diferentes estudos que utilizando a interdisciplinaridade entre modalidades para conecta-los à dança.