Martim Cererê recebe solicitações de pautas para 2018

Welcome! Log into your account

Havendo a disponibilidade da data, e obedecendo os critérios pré-estabelecidos, o Martim Cererê e a Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico de Goiás entrarão em contato com cada produtor para dar encaminhamento à assinatura dos contratos, que estipulam as normas de uso do espaço.

Para garantir o direito de utilização do espaço, o evento deve atender à política de Cultura e Artes, ou seja, ter algum envolvimento com música, teatro, dança, áudio visual, fotografia, artes plásticas, folclore ou arte regional.

A solicitação precisa ser enviada em forma de e-mail ofício com todos os dados gerais, como nome do evento, estilo cultural, público-alvo, data, horário, e tempo de duração.

: Trying to get property of non-object inon line