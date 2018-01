Rock, reggae e MPB no Lowbrow Lab Arte & Boteco neste sábado

O cantor e compositor Diego Falk fará um show de rock, reggae e MPB neste sábado, 27, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Ele apresentará covers de artistas desses estilos, fazendo releituras de grandes sucessos nacionais e internacionais, além de levar composições autorais.

Vencedor do quadro “Garagem do Faustão”, do Domingão do Faustão, em 2011, Diego Falk faz um show solo e utiliza a voz, o violão, controladores e pedais de efeito para reproduzir sons de violão, guitarra, baixo e bateria. No Lowbrow Lab Arte & Boteco, o músico levará seu projeto Loop Session, que realiza desde 2015.

Além do show, o público poderá conferir as 20 obras da exposição “Passagem”, dos artistas brasilienses Daniel Toys e Mikael Omik. A curadoria é de Roan Andrade, um dos proprietários do local. A casa abre às 19 horas e fica na Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia.

Mais Informações

Reservas: (62) 3991-6175 / 98146-8386

Couvert artístico: R$ 10