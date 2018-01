Unidades educacionais recebem estações meteorológicas

A Escola Municipal Professora Cleonice Monteiro Wolney, localizada no setor Sítio de Recreio Mansões, recebe neste sábado, 27, às 10h, a instalação de uma estação meteorológica que capta a umidade, a temperatura e a pressão atmosférica ambiente. A ação é resultado do projeto Clima Escola, idealizado pelos professores Izaias Cabral, Jaime Antunes e Ronaldo César, da rede pública do Distrito Federal (DF).

De acordo com um dos professores idealizadores, a estação registra e envia via internet os dados para o site climaescola.com.br, onde é possível fazer comparações por regiões diferentes do país. “Somos professores das áreas de Eletrônica, Matemática e Física. Desenvolvemos este projeto com a intenção de levar conhecimento e discussões ambientais para dentro das escolas”, ressaltou Izaias Cabral.

Foi por meio da professora de Matemática aposentada pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Silmara Epifânia de Castro Carvalho, que quatro estações serão instaladas na Capital. Três em unidades educacionais e uma no Zoológico. “Conheci o projeto e achei muito interessante. Os professores se dispusera a doar e eu indiquei instituições que eu já havia realizado alguns trabalhos educacionais antes”, explicou.

Para a professora, as estações são uma ferramenta para a Educação Ambiental, e que permitem os professores trabalharem também de forma interdisciplinar, pois envolve muita Matemática, raciocínio lógico. “É muito interessante, pois mede tudo em tempo real e os alunos podem acompanhar. Entender como funciona”, completou.

“Será de grande importância para os alunos e professores. Será possível contextualizar o conteúdo didático com a realidade. Através da coleta de dados poderemos fazer algumas previsões, com o cruzamento de dados, o que significará no dia a dia. Muitos pais trabalham em chácaras, então o aprendizado sobre meteorologia será aplicado na vida deles. Isso expande os conhecimentos de forma bem interessante e os alunos serão incentivados a estudar”, afirmou o diretor da escola, Marco Antônio Lopes Garcia Filho.