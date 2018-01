Caiado e Iris participam de Missa dos Foliões

O senador Ronaldo Caiado (Democratas) e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), estiveram juntos na missa que abriu o 17º Encontro de Folia de Reis na capital, realizada neste domingo, 28. A cerimônia religiosa na Igreja Matriz de Campinas contou com a participação de grupos de foliões, que demonstraram sua fé com as tradicionais bandeiras e cantos.

“É um encontro que mantém a tradição do interior de Goiás, onde o cidadão sai com sua bandeira de Santo Reis levando a mensagem a todas as casas”, destacou o senador, que depois da missa caminhou ao lado do prefeito entre os foliões.

Neste ano, o Encontro de Folia de Reis tem como lema “Saber e Fé nas Mãos do Povo”. Durante todo o final de semana, mais de 60 grupos de foliões se apresentaram na Praça da Igreja Matriz de Campinas.

Para o líder do Democratas no Senado, a festa é também uma forma de preservar a cultura e o folclore de Goiás. “É uma característica muito do interior e uma oportunidade ímpar que o cidadão urbano tem de ver e se encontrar com a cultura e o folclore goiano”, destacou Caiado.

Participaram da missa também os secretários de Cultura, Kleber Adorno, e de políticas para as Mulheres, Célia Valadão, além do presidente da Câmara de Goiânia, Andrey Azeredo (MDB).

Leia também: “Vamos caminhar com Caiado”, diz pastor a líderes evangélicos