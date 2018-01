Daniel Vilela: “É na rua que se colhe o sentimento do povo.”

O presidente do MDB e pré-candidato a governador, deputado federal Daniel Vilela, disse neste sábado, 27, em Bela Vista de Goiás que a mudança da qual o Estado precisa depende da participação de todos. “A transformação social que defendemos não virá de cima para baixo. Sabendo disso, o MDB se coloca como porta-voz da população para construirmos juntos o caminho para um Goiás mais humano.” O parlamentar se reuniu com lideranças populares, visitou o comércio local e concedeu entrevista a uma rádio. “É na rua que se colhe o sentimento do povo e por isso estamos andando por todos os cantos de Goiás.”

Acompanhado do deputado estadual Wagner Siqueira (MDB) e do presidente do diretório do MDB de Goiânia, Carlos Júnior, Daniel falou sobre a importância da participação popular no processo de escolha dos gestores públicos. “Este é o momento ideal para a população listar o que precisamos em cada local, em cada região. É por isso que estamos rodando o Estado. Queremos ouvir quais são os anseios de quem vive o dia a dia de cada cidade.”

Em Bela Vista, Daniel visitou comerciantes e constatou que segurança e infraestrutura rodoviárias para as cidades próximas são dois dos problemas da região. “Inteligência é o caminho para redução da criminalidade, não a truculência. Quanto às estradas, o ritmo de construção caiu muito nos últimos anos. É preciso retomar o ritmo dos tempos do MDB”, comentou o parlamentar. Ele ainda se reuniu com lideranças populares e deixou canal de contato aberto para envio de sugestões ao plano de governo colaborativo que está sendo montado pelo partido.

O deputado estadual Wagner Siqueira destacou o peso de Bela Vista e o compromisso de Daniel Vilela. “Aqui temos cerca de 30 mil habitantes e não podemos perder essa oportunidade de nos fazermos ouvidos. Daniel é o único pré-candidato que está vindo aqui, assim como em outras cidades, e perguntando para as pessoas o que elas esperam para Goiás nos próximos anos. Isso é sinal de humildade e compromisso. É por esse tipo de coisa que esse projeto é o mais adequado e tenho certeza que será o escolhido pelos goianos”.

