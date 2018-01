Duas mil árvores serão plantadas em benefício do Rio Meia Ponte

A Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) e o Sicoob Juriscredcelg realizaram neste sábado, 27, em parceria, uma ação de reflorestamento da Lagoa Vargem Bonita, localizada na Região Norte de Goiânia, próximo ao Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Duas mil mudas de árvores nativas serão plantadas no local. Antes do início do plantio, será oferecido pelo Sicoob um café da manhã aos participantes à beira da lagoa.

Essa ação tem o objetivo de contribuir com a recuperação da lagoa, que é um braço do Rio Meia Ponte, mas que hoje está totalmente degradada pelas ações do homem. O projeto será mantido pelo Sicoob durante três anos, sendo que o manejo e o cuidado com as plantas serão realizados em parceria com a Amma e a comunidade local.

“Essa parceria de reflorestamento é uma ação de grande importância para o meio ambiente pelo fato dessa lagoa ser um braço do Rio Meia Ponte, do qual é retirado 50% da água potável que abastece Goiânia”, destaca o presidente da Amma, Gilberto Marques Neto.

Segundo ele, as árvores têm um papel de grande importância no ciclo das águas. O presidente do Sicoob Juriscredcelg, Domingos Portilho, diz que essa ação ambiental da Amma e da cooperativa que ele preside “beneficiará as nossas gerações’.