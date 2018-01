Novo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência toma posse

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), por meio da Superintendência da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, empossou na manhã desta sexta-feira, 26, os 16 novos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD).

Com o objetivo de normatizar, controlar e fiscalizar a aplicação de políticas públicas, o conselho terá como missão o resgate do compromisso da atual administração em atenção à pessoa com deficiência.

“Essa posse mostra o compromisso da atual gestão com novos avanços na luta diária quando o assunto é inclusão, estamos lutando por uma cidade mais justa, fraterna e também inclusiva”, destacou o titular da SMDHPA Filemon Pereira.

Segundo o superintendente Municipal da Pessoa com Deficiência, Antônio José, o conselho é um órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações políticas voltadas à promoção, inclusão social e defesa dos direitos da pessoa com deficiência em Goiânia, com participação governamental por meio de secretarias municipais, de entidades de atendimento e de representantes da comunidade de pessoas com deficiência.

No decreto assinado pelo o prefeito Iris Rezende, foram empossados representantes das secretarias municipais de Direitos Humanos, Saúde, Sedetec, Trânsito, Assistência Social, Seplanh e Câmara Municipal. Além dos representantes da sociedade civil como da pessoa com deficiência física, intelectual, visual, múltiplas deficiências, OAB e Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo.

Dentre as autoridades que prestigiaram a solenidade de posse dos novos conselheiros estavam a Vereadora Cristina Lopes, o presidente do Corai, Paulo Roberto Massi, a ex-vereadora Cidinha Siqueira, e representantes de entidades de classe que trabalham com Direitos Humanos também participaram do evento.

No final da cerimônia foi eleita a nova mesa diretora que terá o mandato de dois anos. O presidente Antônio José Nascimento Ferreira; Vice, Edilma Sales dos Santos e Secretária Geral, Blenda Grazielle Borges Barros.