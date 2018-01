“Vamos caminhar com Caiado”, diz pastor a líderes evangélicos

A convite do presidente da Assembleia de Deus – Ministério Vila Nova, pastor Josué Gouveia, o senador Ronaldo Caiado (Democratas) participou neste sábado, 27, do encontro anual da Escola de Líderes que reuniu mais de três mil pastores no Tatersal de Elite da pecuária de Goiânia. No evento representado por mais de 60 municípios goianos, o pastor Josué Gouveia afirmou aos fiéis que apoia o parlamentar como pré-candidato ao governo por entender que é o melhor nome para Goiás.

“O senador é nosso amigo e tem sido um ótimo representante de Goiás no Senado. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Ele tem trabalhado muito em favor do nosso Estado e da família brasileira. É um homem destemido e, com certeza, estaremos ao lado dele. É o melhor nome para Goiás”, afirmou.

No evento o senador encontrou-se também com o presidente de honra do Ministério Vila Nova, pastor Jorge Branco Gouveia, e o pré-candidato a deputado estadual Rafael Gouveia, com quem conversou sobre o cenário político de Goiás.

Chamado ao palco no fim da tarde, o democrata disse ter ficado impressionado com a presença de tantos fiéis. “Estou maravilhado ao assistir a presença de mais de 60 municípios neste evento. É um verdadeiro exército a serviço de Deus. Se um dia chegar ao governo, quero trabalhar para resgatar o cidadão goiano, hoje tão penalizado pela criminalidade e pela falta de oportunidades. Muitos jovens hoje recorrem às drogas por não verem um horizonte para si. Creio que com trabalho, fé e confiança na palavra de Deus vamos conseguir mudar este quadro”, disse o senador.

Quem também dividiu o palco com o senador foi o deputado federal João Campos. Os dois conversaram por alguns minutos e, ao subir ao palco, o senador teceu elogios por seu trabalho no Congresso. “É uma alegria estar aqui com o deputado, que é uma referência no Congresso e que tem credibilidade moral”, citou.

Agradecimento

Na saída do evento, o senador encontrou-se com o pastor Otoniel Luis da Silva que, há 25 anos, aguardava a oportunidade para agradecer ao senador por ter ajudado sua mãe, Eleni Marques, a se recuperar de um acidente.

Segundo o pastor, ela sofreu um acidente de ônibus quando saia de Itapuranga para Goiânia. Quem fez a cirurgia foi Ronaldo Caiado, já na época um médico conceituado na área de cirurgia de coluna. Ele fez questão de abraçar ao senador e transmitir notícias sobre a saúde de sua mãe. “É uma alegria encontrar ele aqui. Há 25 anos espero para dar esse abraço. Pela misericórdia de Deus e o trabalho de Ronaldo Caiado, hoje ela está bem”, testemunhou.