Cuidados na hora de escolher seu pacote de viagem

30O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – Seção Goiás (Ibedec Goiás) orienta aqueles que desejam viajar durante o feriado de Carnaval sobre alguns cuidados durante a compra de pacotes de viagem. Para evitar cair em “furadas”, a principal orientação é buscar referências sobre a agência a ser contratada, tanto com amigos que utilizaram o serviço quanto com os órgãos de defesa do consumidor.

De acordo com o presidente do Ibedec Goiás, Wilson Cesar Rascovit, pesquisar no Procon se a agência de viagens possui reclamações é o primeiro passo para uma compra segura. O consumidor também deve se resguardar em relação às promessas feitas no ato da contratação. “Exija um contrato por escrito com o preço total da viagem, informações sobre a companhia aérea ou rodoviária que fará o transporte, os hotéis especificados, o tipo de apartamento, os traslados, refeições incluídas, pagamento de guias de turismo e passeios incluídos”, explica Rascovit.

Para não ter surpresas com os custos, o viajante deve conferir no ato da assinatura do contrato a categoria do hotel e se o preço da diária é com meia pensão ou pensão completa. Outro ponto a ser observado é em relação às atrações e eventos especiais, que na maioria das vezes não estão incluídos no pacote. Quem contrata o chamado “pacote de aventura” deve ter atenção redobrada, verificando as condições dos equipamentos e se existe cobertura de seguro – para que em caso de qualquer acidente não fique desamparado.

Caso durante a viagem, o consumidor identifique que o serviço prestado é diferente do contratado ele deve exigir o cumprimento do contrato, se houver a negativa deve reunir provas para buscar seus direitos em eventual ação judicial. O presidente do Ibedec-GO alerta para propagandas enganosas. “O consumidor deve ter atenção redobrada com as propagandas que apresentem ofertas muito vantajosas, pois muitas vezes escondem um serviço de qualidade duvidosa ou diverso ao anunciado”, alerta.