Em inauguração de rodovia Marconi diz que “Tempo Novo” modernizou Goiás  

Acompanhado do vice-governador Zé Eliton, da prefeita Patrícia Amaral (PSDB), do deputado, Chiquinho de Oliveira, do secretário de Articulação Política, Sérgio Cardoso, do presidente da Agehab, Luíz Stival, prefeitos, vereadores e autoridades políticas de toda a região, o governador Marconi Perillo inaugurou, neste domingo, a pavimentação da GO-420, que liga a cidade de Nova Veneza à GO-080.

Depois de percorrer os 6,7 quilômetros da rodovia, que custou R$ 12 milhões aos cofres públicos e visitar a Fazenda Lageado, do ex-prefeito Osvaldo Stival, que empresta o nome à nova rodovia, Marconi e comitiva foram recepcionados na praça central da cidade por centenas de pessoas. A grande festa que marcou a inauguração e o anúncio de obras e verbas para a Prefeitura, começou com apresentação do Coral Vossini de Venezia, formado por aproximadamente 20 alunos da Escola de Música Tereza Zanini Peixoto. Formado por crianças e adolescentes que trajavam figurinos com motivos italianos, o Coral interpretou duas canções, uma religiosa e o hino oficial de Nova Veneza.

Perto de deixar o governo (o governador irá se desincompatibilizar da função no início de abril), Marconi aproveitou para realizar um balanço das conquistas que o chamado “Tempo Novo”, criado na campanha que o elegeu pela primeira vez em 1998, conseguiu para o Estado em todas as áreas.

Começou lembrando que em 98, aos 35 anos, quando cunhou o slogan “Certeza de um Tempo Novo”, “aquilo parecia um sonho, uma miragem”. Mas, salientou, “19 anos depois nós goianos temos a convicção de que o “Tempo Novo” se tornou uma grande realidade, que modernizou Goiás, que o transformou em um dos estados mais desenvolvidos do Brasil, na área social, na economia, na industrialização, na infraestrutura, na educação, na saúde, na segurança, na habitação, na cultura, em todas as áreas enfim, com respeito aos prefeitos, aos municípios e ao povo do interior e ao povo da capital”.

Ele garantiu que irá deixar um legado das grandes obras de Goiás, assim como deixará o legado da transformação, de conceitos e quebra de paradigmas. “É uma alegria estar terminando o meu quarto governo com a certeza de que hoje nós vivemos em um novo Goiás, respeitado e aplaudido no Brasil inteiro”, finalizou.