Em uma semana, Governo de Goiás entrega nove obras aos goianos

Na sequência do rush de inaugurações, o governador Marconi Perillo entregou, em uma semana, nove obras que irão beneficiar 11 municípios goianos. No período de 22 a 28 de janeiro, ele inaugurou quatro novas rodovias; entregou duas escolas de Padrão Século XXI; um colégio Militar; um novo prédio para a Universidade Estadual de Goiás (UEG); e um novo quartel para o Corpo de Bombeiros.

Esse pacote de obras contempla, além de Goiânia, os municípios de Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Mossâmedes, Sanclerlândia, Itauçu, Itaberaí, Goianira e Nova Veneza.

O governador iniciou no dia 15 de janeiro o rush, que se estenderá até o dia sete de abril, quando ele deixará o Palácio das Esmeraldas. Daqui até lá, Marconi entregará ao menos uma obra por dia nas mais diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Ao todo, R$ 2 bilhões serão investidos nessas obras por meio do Programa Goiás na Frente.

“Vamos superar, com certeza, R$ 2 bilhões em obras entregues à população. São obras que visam, em todos os sentidos, melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirma o governador.

Veja a relação das obras que foram entregues na última semana

Segunda-feira (22/01)

Quartel para o Corpo de Bombeiros

Governador inaugurou novo quartel operacional. O local abrigará o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e fica no Jardim América, em Goiânia. Além da obra, de 2011 até 2017, o governo entregou à Corporação 367 viaturas e 72 caminhões.

Terça-feira (23/01)

Inauguração de trecho da GO-210 entre Santa Helena e Rio Verde

Governador inaugurou a reconstrução de uma das principais rodovias do Sudoeste goiano, a GO-210 que liga Santa Helena a Rio Verde. Com extensão de 33,8 quilômetros, a obra teve investimentos de R$ R$ 7,44 milhões.

Quarta-feira (24/01)

Entrega de escolas Padrão Século XXI: Valparaíso e Cidade Ocidental

Marconi entregou à população duas escolas Padrão Século XXI, uma em Valparaíso de Goiás, outra em Cidade Ocidental. Construídas com recursos do Goiás na Frente, as novas unidades são compostas por modernas salas de aula para alunos e professores, quadras cobertas e auditórios. Ele destinou para cada uma R$ 4, 2 milhões.

Quinta-feira (25/01)

Inauguração de trecho da GO-164 entre Mossâmedes e Sanclerlândia

Governador entregou 38,9 quilômetros de reconstrução da GO-164, em Mossâmedes. O trecho parte do entroncamento com a GO-070 e vai até Sanclerlândia. Os investimentos somam R$ 12 milhões.

Sexta-feira (26/01)

Inauguração de trecho da GO-566 entre Ordália e Itaberaí e entrega de novo prédio da UEG

Governador inaugurou, em Ordália, distrito de Itauçu, 17,8 quilômetros da GO-566, que vai até a GO-070, em Itaberaí. A obra foi realizada pela Agetop e recebeu R$ 22 milhões em investimentos do Programa Goiás na Frente.

No mesmo dia, Marconi inaugurou o novo e moderno prédio da UEG em Itaberaí. A nova unidade tem área construída de quase três mil metros quadrados; 18 salas climatizadas, laboratório tecnológico com 180 computadores; laboratório pedagógico; auditório com capacidade para 103 lugares, projetor multimídia; biblioteca com acervo online e computadores para pesquisas. A obra recebeu R$ 6 milhões em investimentos do Programa Goiás na Frente.

Domingo (28/01)

Inauguração da rodovia GO-420, em Nova Veneza, e entrega de Colégio Militar

Governador entregou, em Goianira, no bairro Triunfo I, Colégio Estadual Militar José Silva Oliveira. Unidade vai funcionar em três turnos e tem capacidade para receber 1.500 alunos.

Em Nova Veneza, Marconi inaugurou a rodovia GO-420, de 6,7 quilômetros extensão, sinalizada com obras de arte e aparatos de segurança. O governo do Estado investiu R$ 12 milhões na obra.