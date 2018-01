Inscrições de processo seletivo para Secretaria de Saúde de Goiânia são prorrogadas

A Prefeitura de Goiânia prorrogou até o dia 31 de janeiro as inscrições do processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A retificação no edital foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 26. A inscrição é gratuita e deve se realizada exclusivamente pela internet no site www.concursos.goiania.go.gov.br.

Com o novo cronograma, o resultado preliminar da seleção será divulgado em 1° de fevereiro e o final no dia 7. Ao se inscrever no processo, o interessado pode optar entre cinco áreas de atuação: Atenção Primária, Urgência, Saúde Mental, Atenção Secundária e Terciária (Maternidades e ambulatório) e Serviço de Verificação de Óbitos.

Não há provas presenciais para selecionar os inscritos. A seleção se dará por meio de análise curricular e os participantes serão classificados conforme maior pontuação para área de atuação e cargo pleiteado. Além do salário previsto no documento, candidatos podem receber gratificação e adicionais de insalubridade e deslocamento conforme cargo e lotação.

