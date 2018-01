Inscrições para novos alunos na Iniciação Esportiva começam no dia 5 de fevereiro

A partir da próxima segunda-feira, 5/2, a Superintendência Executiva de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) começa a receber inscrições de novos alunos para as diversas modalidades esportivas oferecidas, gratuitamente, à comunidade, nos três turnos. As vagas são limitadas e ofertadas em Goiânia.

Neste semestre, o programa, coordenado pela Gerência de Iniciação Esportiva, está ofertando vagas para natação, hidroginástica, yoga, futebol de salão, voleibol, ginástica artística, ginástica localizada, karatê e futebol. Podem participar crianças, adolescentes e adultos. A lista completa com as modalidades e endereços onde estas são oferecidas estão abaixo.

Prazo

Os alunos novatos poderão se inscrever a partir da segunda-feira, 5/2. As aulas terão início no dia 15 de fevereiro. Os dias e horários das aulas serão definidos assim que se formarem todas as turmas. As vagas são limitadas.

Para os alunos veteranos, o prazo de matrículas será entre segunda-feira, 29/1, e sexta-feira, 2/2.

Para se inscrever é necessário procurar um dos núcleos de atividade esportiva levando atestado médico e documentação pessoal: Certidão de nascimento ou Carteira de Identidade, foto 3×4 recente e comprovante de endereço.

Confira os locais e as modalidades ofertadas:

Locais de atendimento Modalidades oferecidas Turno Praça de Esportes do Setor dos Funcionários / End: Rua P-16 c/ P-30 s/n / Fone: 3291-0977 Natação, Hidroginástica, Yoga, Futsal, Voleibol, Basquetebol, Ginástica Artística, Ginástica Localizada Matutino, Vespertino e Noturno Ginásio Rio Vermelho End: Av. Oeste c/ Av. Paranaíba Karatê, Futsal, Basquetebol e Voleibol Matutino e Vespertino Ginásio do Setor Pedro Ludovico – Av. Circular, 1177 – Setor Pedro Ludovico Futsal, Voleibol e Basquetebol Matutino e Vespertino Ginásio do Parque Ateneu – GIN-05 – Parque Atheneu Futsal e Voleibol Matutino e Vespertino Ginásio Jardim América – Av. C-233, 36-76 – Jardim América Ginástica de Trampolim Matutino (Terças e Quintas) Ginásio Cidade Jardim – Praça Abel Coimbra – Cidade Jardim Voleibol Vespertino Ginásio Balneário Meia Ponte – Praça da Independência, 73-145 – Jardim Balneário Meia Ponte Futsal e Voleibol Vespertino Ginásio Novo Horizonte –Av. Maurício Gomes Ribeiro, 548-646 – Vila Novo Horizonte Futsal e Ginástica Vespertino e Noturno Pç. de Esportes do Setor Pedro – Rua 1015, S/N – St. Pedro Ludovico Atletismo Vespertino (Segundas, Quartas e Sextas) Parque da Criança – Ao lado do Serra Dourada Fone: 9.8201-3055 Futebol Vespertino Av. C-198, quadra 495, lote 15 nº 589, Jardim América Tênis de Mesa Vespertino e Noturno Ginásio Vila Pedroso

Av. Minas Gerais com Rua 7, Pç. Primeiro de Fevereiro – Vila Pedroso Basquetebol, Futsal e Voleibol Vespertino Ginásio Sudoeste – Rua C-95, 118 – St. Sudoeste Futsal e Voleibol Vespertino