Zé Eliton destaca “mais um ciclo de responsabilidade fiscal, desenvolvimento, obras e proteção das pessoas”

O vice-governador Zé Eliton destacou a trajetória do governador Marconi Perillo e disse que ele completa “mais um ciclo de desenvolvimento, planejamento, responsabilidade fiscal, construção de obras e proteção das pessoas”. As declarações foram feitas nesta segunda-feira (29/01) durante giro de inauguração de empreendimentos pelo Sudeste goiano. Ele visitou os municípios de Anhanguera, Cumari, Goiandira e Catalão.

“Tive a honra de cursar a melhor escola de política do Brasil, que tem o professor Marconi para ensinar”, destaca Zé Eliton, coordenador-geral do Programa Goiás na Frente.

O vice-governador comentou sobre a satisfação que tem percebido entre os moradores das cidades onde ele e o governador Marconi Perillo estão inaugurando as obras realizadas por meio do Programa Goiás na Frente (GNF). “É uma felicidade caminhar com Marconi entregando obras em todos os municípios de Goiás”, afirmou durante solenidade alusiva à entrega da reconstrução da GO-305, em Anhanguera, no Sudeste do Estado.

Foram entregues hoje a obra de reconstrução da GO-305, trecho Goiandira-Cumari-Anhanguera e na GO-210, trecho Goiandira-Catalão. O primeiro trecho possui 25,9 quilômetros e investimentos de R$ 7,4 milhões. O segundo, de Goiandira a Catalão, tem 13,8 quilômetros e custou R$ 4,7 milhões. Foram executadas obras de reconstrução do pavimento, sinalização e recuperação de drenagem superficial.

De acordo com o empresário Flávio Pereira, morador de Goiandira, a reforma das GOs vai beneficiar, entre outras parcelas da sociedade, os estudantes do município que se deslocam diariamente para Catalão. “A GO só tem a melhorar a vida das pessoas aqui”, observou.

Para Marconi, tão importante quanto a melhora no escoamento da safra colhida na Região Sudeste e para o tráfego de alunos da zona rural é a utilização da rodovia por aqueles que necessitam de uma estrada em perfeito estado para um deslocamento rápido e seguro para unidades hospitalares em Catalão e também na Capital. “Uma obra muito importante para o escoamento da produção e também para alunos que precisam da estrada e para as famílias que precisam de alguma emergência”, destaca.

Zé Eliton percorre todas as regiões do Estado para entregar à população obras finalizadas e fiscalizar as que estão sendo executadas pelo GNF, programa que recebeu mais de R$ 9 bilhões para realizar investimentos em infraestrutura, educação, saúde, lazer, habitação e obras civis. Destes, R$ 6 bilhões são oriundos do Tesouro estadual – o restante vem da iniciativa privada.

Qualidade

Em discurso, o prefeito de Anhanguera Francisco da Silva (MDB) afirmou estar “muito satisfeito” com a reconstrução da GO-305. “Uma grande obra. Anhanguera só tem o que agradecer ao Marconi e ao Zé Eliton. Afinal, o asfalto foi muito castigado devido ao fluxo grande de carretas aqui”, contou em discurso “Temos orgulho de trafegar neste asfalto de primeira qualidade”, atestou ao elogiar a nova GO-305.

Em Cumari, o prefeito João Batista Rios (PDT) afirmou que o sentimento era de gratidão pelo governador ter cumprido os compromissos feitos com o município, como entregas de casas, reforma do estádio e do ginásio. “O senhor já honrou todos os compromissos”, revelou ao elogiar a receptividade de Marconi e de Zé Eliton.

Representante de alguns municípios da Região, o deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB) agradeceu a Marconi e Zé Eliton pela restauração total das rodovias do Sudeste goiano. “Em nossa região não há uma só rodovia desassistida ou precisando de manutenção”, observou o deputado. Ele narrou ter pedido ao governador que tapasse os buracos da GO-305. Marconi, contou, disse que tapar buracos não fazia parte dos planos e que iria reconstruir a estrada. “Como de fato fez”, finalizou.

Também participaram das solenidades o deputado federal Marcos Abraão (PPS), o secretário de Articulação Política Sérgio Cardoso e o presidente da Agehab, Luiz Stival, além de várias autoridades, lideranças e prefeitos da Região Sudeste.