Chegou a hora da grande final…

Dia 1º serão conhecidos os 15 estudantes vencedores da 18ª edição do concurso de redação realizado pela Tribuna

Fabiola Rodrigues

Será realizada nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, às 9 horas, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, a solenidade de entrega de prêmios aos vencedores da 18ª edição do concurso de redação Goiânia na Ponta do Lápis. Serão premiados os estudantes que fizeram as três melhores redações em cada uma das cinco categorias do concurso, totalizando 15 estudantes agraciados.

Realizado pela Tribuna do Planalto, o concurso distribuirá 10 notebooks, cinco smart TVs e cinco smartphones. Os estudantes do ensino médio também ganharão bolsas de estudos da Faculdade Sul-Americana (Fasam), sendo bolsa integral para o primeiro lugar, de 80% para segundo colocado e de 60% para quem ficar na terceira colocação. Lembrando que professor do estudante que vencer em primeiro lugar de cada categoria será premiado com notebook.

As correções das redações foram feitas por uma equipe de professores da Fasam, que selecionou os melhores textos levando em conta como critério ortografia, concordância verbal, aspectos gramaticais, capacidade de organização do pensamento, originalidade e pertinência ao tema: “Como a internet tem interferido na relação entre as pessoas?”

As premiações estão divididas nas categorias de A até E. Na categoria A concorreram os estudantes do ciclo II do ensino fundamental da rede municipal do 4º ao 6º ano. Na categoria B, alunos do ciclo III do ensino fundamental da rede municipal do 7º ao 9º ano. Na categoria C, estão os estudantes da Educação de Adolescentes e de Jovens e Adultos da rede municipal. Na categoria D, alunos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental da rede particular. E a categoria E, reservada para o ensino médio da rede particular.

Esta 18ª edição ficará marcada pelo grande envolvimento dos estudantes das escolas da rede municipal e particular, foram mais de 60 mil alunos que participaram de aulas cheias debates, pesquisas e muito diálogo. Na fase semifinal do concurso 125 estudantes foram premiados no dia 23 de novembro do ano passado. A entrega da premiação final foi adiada para o início do ano letivo de 2018 devido à incapacidade de agenda das autoridades envolvidas e também do espaço físico para a realização do evento.

