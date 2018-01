Escola Padrão Século XXI é inaugurada em cidade do Entorno do DF

Em apenas uma semana, o governador Marconi Perillo entrega a terceira Escola Padrão Século XXI em cidades do Entorno do Distrito Federal. Depois de Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental, que receberam suas unidades na semana passada, nesta terça-feira (30) foi a vez de Santo Antônio do Descoberto. Essas escolas vão melhorar o atendimento educacional do aluno da escola pública da região. No município, o Estado constrói também a Escola Padrão Século XXI do Distrito da Cidade Eclética, obra que foi vistoriada hoje pelo governador Marconi Perillo e que, de acordo com previsão da Seduce, deverá ser concluída em no máximo em 20 dias.

No final da tarde de hoje, o governador compareceu ao Parque Estrela Dalva onde está localizado o Colégio Estadual Padrão Século XXI “Engenheiro Paulo Cesar Vaz de Melo” para entregar a obra e anunciar novos investimentos no município. Dentre eles, a sequência das obras do Hospital Regional, assumidas pelo Estado em 2014. Até então, o hospital estava sendo construído pela Prefeitura Municipal.

Marconi também anunciou que, por uma questão de excepcionalidade, autorizou a Codego a abrir licitação para que o Estado assuma as obras de recapeamento da cidade. “A Prefeitura não conseguiu regularizar a documentação para receber os recursos do Goiás na Frente. Como a cidade está com sérios problemas na pavimentação, resolvemos arrumar esta alternativa para liberar o dinheiro”, explicou.

Outra obra mencionada pelo governador é a pavimentação da ligação da cidade à Barraca da Serra. “A pavimentação foi interrompida porque a empreiteira não deu conta de realizar a obra. Já fizemos nova licitação e tão logo termine o período chuvoso vamos retomar a pavimentação e concluí-la”, informou.

Outro anuncio feito pelo governador foi em relação à construção da Praça da Matriz, outra obra que foi interrompida em razão de problemas com a empreiteira. Nova licitação já foi feita e os trabalhos devem ser retomados nos próximos dias. Também em breve o Estado irá inaugurar o Restaurante Cidadão Comunitário de Santo Antônio do Descoberto, em fase final de construção. Serão servidas mais de duas mil refeições por dia ao preço único de R$ 2 por pessoa.

“Graças ao governador, as coisas estão melhorando para nós”, diz prefeito em Exercício

Na avaliação do vice-prefeito e prefeito em Exercício Aleandro da Renascer (o prefeito Adolpho Lohrmann está de licença médica) a escola é uma obra de suma importância para a cidade. “Para nós tudo é prioritário. Santo Antônio é carente de muita coisa. Mas a educação é o berço de tudo, que forma os cidadãos que escolherão os governantes do futuro”, declarou.

Aleandro enumerou cinco bairros que serão atendidos com a escola “onde residem famílias humildes, que precisam colocar seus filhos em uma escola de qualidade como esta”. O prefeito agradeceu ao governador pela dedicação às causas de Santo Antônio. “Graças ao empenho do governador, as coisas estão melhorando para nós”, testemunhou.

A solenidade de inauguração da Escola Padrão Século XXI de Santo Antônio do Descoberto contou com a participação de várias lideranças regionais além da secretaria de Cidadã, Lêda Borges e do deputado estadual, Diego Sorgato.

Estiveram presentes os prefeitos de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango; de Padre Bernardo, Claudiênio; de Alexânia, Dr. Alisson Lima; de Cocalzinho, Alair Ribeiro, e de Cidade Ocidental, Fábio Correa.