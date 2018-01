Goiás Sem Fronteiras: formandos agradecem por intercâmbio nos EUA

Tuitar no Twitter

Gratidão e oportunidade foram as duas palavras mais mencionadas na noite de formatura dos 125 alunos selecionados pelo Programa Goiás Sem Fronteiras. Estudantes de escolas públicas, eles fizeram intercâmbio de um mês na City Universit, em New Jersey, nos EUA. A solenidade foi no Auditório da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Área 5.

“Foi uma oportunidade incrível que o governador Marconi Perillo proporcionou a nós, estudantes de escolas públicas. Nós não teríamos a oportunidade de fazer uma viagem internacional e de aprimorar uma segunda língua. Então sou muito grata ao governador”, afirmou Letícia Gama, de 17 anos.

O estudante Lucas Ribeiro de Castilho disse que Marconi proporcionou uma oportunidade que jamais ele teria. “Como estudante de escola pública de baixa renda, seria impossível custear uma viagem deste porte, ou seja, o senhor nos proporcionou uma experiência que talvez nunca tivéssemos.

Bárbara Lis Barbosa Martins afirmou que o conhecimento adquirido por ela e os colegas será usado para o bem da comunidade e para instigar pessoas a estudar. “Pois este é o único caminho e nada disso pode ser retirado de nós”, acrescentou.

Além do conhecimento educacional, Maria Eduarda Campos Teixeira citou o crescimento pessoal: “Estou muito feliz com esta viagem e confesso que cresci emocional e intelectualmente, pois sai da minha zona de conforto, do meu Porto Seguro. Conheci uma nova cultura e, sobretudo, adquiri conhecimentos”.

Luiz Felipe de Faria Silva citou a experiência de alguns com a primeira viagem de avião. “Foi incrível passar o período de um mês em uma imersão cultural, muitos dos meus amigos não tinham sequer andado de avião. Esse programa deu a oportunidade que muitos jamais teriam”, observou.

Katiane Assis Bueno falou sobre a felicidade de sair de Goianira para fazer a primeira viagem internacional: “Em pequenas cidades se produzem grandes sonhos. Sou muito feliz com a oportunidade e espero, do fundo do coração, que o Programa Goiás sem Fronteiras realize os sonhos de muitas outras pessoas”.

Ana Carla Moreira falou sobre o empenho do governo em enviar os jovens. “Sem o esforço e a dedicação do governador Marconi Perillo não haveria um ato como este que aperfeiçoa a educação no Estado de Goiás”, disse.

Ronaldo Garcia Silva pediu a continuidade do programa. “Por favor, não deixe este Programa morrer, que ele aconteça a cada ano para que outros estudantes de escola pública tenham a mesma oportunidade que eu tive”, solicitou o aluno.

Laryssa de Souza Lopes falou sobre as diversidade de experiências adquiridas na viagem. “O programa não se limitou a experiências profissionais e acadêmicas, mas também me ensinou bastante sobre relações sociais, independência e convivência”, explicou.

Gabriel Henrique de Morais também falou da experiência. “Pude perceber qualidades singulares em nosso país que passavam, muitas vezes, despercebidas. Agradeço a oportunidade e que ela se perdure para continuar atingindo os jovens goianos”, assinalou.