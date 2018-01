Linha Direta | Governo adianta intensificação da pré-campanha

Prevista para ocorrer na reta final das inaugurações, vistorias e lançamentos de obras, a intensificação da pré-campanha em relação a inaugurações, vistorias e lançamento de obras do governador Marconi Perillo (PSDB) e de seu vice, José Eliton (PSDB), já teve início, com a inauguração de um colégio estadual da PM em Goianira, no último domingo, 28. O governador havia afirmado, em entrevista concedida em suas redes sociais, que, apesar de considerar que os trabalhos de vistoria já estarem em nível acelerado, as inaugurações somente ocorreriam aos domingos nos últimos meses antes do período eleitoral, que se iniciam em agosto. A pressa de Marconi, que deverá assumir o comando do PSDB nacional tem sentido: pela legislação, após o final de junho, o governo estadual fica proibido de inaugurar obras, pois terá início o período eleitoral.

Rejeição

O líder do PMDB na Assembleia, deputado José Nelto, herdou algumas bases dos deputados federais Daniel Vilela e Pedro Chaves, mas tem tido dificuldades em manter votos com algumas lideranças.

Próxima

A ex-deputada federal Dona Iris buscará concentrar sua campanha para voltar à Câmara Federal mais acerca da cidade de Goiânia. Tanto que já recebeu apoio da base do deputado Daniel Vilela em Aparecida.

Hello

Depois de alguns dias de pregação em células da igreja de sua família nos EUA, em meio ao recesso parlamentar, o deputado Fábio Sousa (foto) voltou ao Brasil e tem como primeira ação definir qual será seu novo partido.

Tucano no PP

O deputado federal Célio Silveira (PSDB) não esconde de ninguém que deve deixar o PSDB na janela partidária deste ano. Apesar de ter recebido diversos convites de outras legendas, o então tucano deverá pousar no PP, do senador Wilder Morais.

Recorde

O deputado Paulo Cézar Martins (PMDB) tem um projeto pessoal na eleição deste ano: ser o mais votado na disputa pela reeleição. Em 2014 ele foi o segundo colocado, ficando atrás apenas do deputado Manoel de Oliveira (PSDB).

“Conversar com tanta gente de fé me deu mais forças para continuar essa caminhada”

Ronaldo Caiado, em evento realizado pela igreja Assembleia de Deus – Ministério Vila Nova em seu apoio

1 Polícia I

O deputado estadual Major Araújo (PRP) afirma que dentre os convocados em meio aos aprovados no último concurso da Polícia Militar, mais de uma centena de policiais já pediu baixa devido ao baixo valor do salário.

2 Polícia II

Já na Polícia Civil, o Sindicato dos Policiais Civis de Goiás afirma que houve mais de uma dezena de desistentes devido ao baixo salário inicial do concurso, pois muitos não tem tido condições de se manter no interior.

3 Bônus

O governador Marconi Perillo afirma que os aprovados sabiam que o salário seria este nos três primeiros meses. Além disso, o tucano relembra que os convocados ainda terão auxílio de R$ 500 para alimentação mensalmente.

Passagem

Em entrevista na última semana na Rádio Sucesso, o advogado Danilo de Freitas foi indagado sobre a vaga de desembargador no TJGO pelo Quinto Constitucional. Ele preferiu não se adiantar no debate em consideração aos demais possíveis candidatos, mas lembrou que “os escolhidos pela OAB devem ter a experiência da advocacia para bem representá-la, lembrando ainda que o Tribunal reduzirá a lista sêxtupla em tríplice, portanto, devida a sua importância, a Corte não pode ser considerada um corredor de passagem”.

Encontro

O vereador Vinicius Cirqueira (Pros) levou alguns dirigentes do Vila Nova a um encontro com o de Trânsito de Goiânia, Fernando Santana.

Incômodo

Os colorados querem saída dos ônibus que ficam estacionados ao lado da sede do Clube, no Setor Universitário, aguardando viagens com saída do Terminal Praça da Bíblia.

Zicou

Catalão não receberá mais os jogos da Seleção Brasileira de Basquete contra Colômbia e Chile, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo da categoria.

Arena

Após receber a consulta da Federação Goiana de Basquete, a Confederação Brasileira de Basquete escolheu jogar no Goiânia Arena, na Capital.

Alô Celg

A avenida do Cerrado, no trecho compreendido entre o Paço Municipal e a Avenida Olinda está completamente sem iluminação, gerando insegurança.

Vice

O presidente nacional do PHS, Eduardo Machado, quer ser vice de Ronaldo Caiado nas eleições deste ano. Tanto que recusou secretaria no governo.