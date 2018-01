SME dá início ao projeto Educação pelos Parques em 2018

Nesta quinta e sexta-feira, 1 e 2 de fevereiro, a partir das 8h30, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) dá início ao projeto Educação pelos Parques 2018. Cerca de 160 alunos da Escola Municipal Olegário Moreira Borges, localizada no Loteamento Faiçalville, integram as ações no Parque Macambira Anicuns, nos dois dias.

O projeto tem o objetivo de incentivar o uso e a valorização dos parques públicos. Durante a visita, os educandos além de assistir palestra, participam de trilha orientada, oficina de brinquedos recicláveis e jogos populares. As atividades dessa edição são voltadas à temática lixo e reaproveitamento dos resíduos.

Educação pelos Parques



O Educação pelos Parques é realizado pela Gerência de Projetos Educacionais da SME, em parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA). Durante as visitas ao longo do ano, serão desenvolvidas para os alunos, com idade a partir de cinco anos, atividades e práticas educativas com temas relacionados às questões de sustentabilidade, biodiversidade, solidariedade e proteção ao meio ambiente.

Cada atendimento tem a duração de três horas com, no máximo, 100 visitantes por turno, conforme agendamento. Além do Parque Macambira Anicuns, as atividades socioambientais também podem ocorrer nos parques Flamboyant Lourival Louza e Vila Ambiental. O agendamento para a participação das escolas pode ser feito pelo telefone 3524-4606 ou pessoalmente no Departamento Administrativo do Parque Areião, na Vila Ambiental.