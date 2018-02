Comissão de retomada das obras em Goiânia realiza primeira reunião

Welcome! Log into your account

“São obras de grande porte que nunca deixaram de contar com a atenção da gestão como o BRT, Leste Oeste, mas temos obras de médio e pequeno porte que no conjunto são fundamentais para a cidade como CMEI’s, parques, asfalto”, destacou Almeida.

Para o secretário de Governo, Samuel Almeida, o grupo é uma determinação do prefeito Iris Rezende para retomar as obras que estavam paradas desde a gestão passada por diversos entraves.

A iniciativa visa integrar as atividades e unir esforços dos órgãos municipais para promover a celeridade e eficiência das execuções das obras no município, que tenham financiamento municipal e das esferas estadual e federal, quando existir contrapartida do Município.

