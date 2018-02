Eleitor está cansado de picuinha política, afirma Daniel Vilela

Ao participar de reuniões ontem com segmentos do setor produtivo e associações de trabalhadores da Região Sul do Estado, o deputado federal Daniel Vilela, pré-candidato a governador pelo MDB, criticou picuinhas políticas que têm pautado o debate pré-eleitoral e afirmou que O MDB goiano está focado em discutir soluções para os gargalos do Estado.

“Não vamos gastar energia com picuinhas, o eleitor não quer saber disto. Preferimos ter uma discussão produtiva com a sociedade e é por isto que temos percorrido os municípios goianos, conversando com as pessoas para formatar um projeto com espírito colaborativo e que contemple os anseios dos goianos”, afirmou o presidente da sigla. Ao lado de deputados, vereadores e dos prefeitos dos municípios, o deputado participou de agendas em Pontalina e Piracanjuba. Hoje Daniel percorre o Sudoeste goiano.

No Sindicato Rural de Pontalina, Daniel defendeu maiores investimentos na assistência técnica aos produtores rurais, com o fortalecimento da Emater, e desoneração de tributos de algumas cadeias produtivas. “Isto acaba gerando maior formalização de pequenos agricultores e estimula o empreendedorismo”, disse. Nas reuniões que tem realizado desde o início do ano com produtores rurais, é comum a reclamação de que a assistência técnica e os incentivos ao pequeno produtor estão aquém do necessário.

“Daniel tem demonstrado muita sensibilidade política e conhecimento profundo das necessidades do Estado”, elogiou o prefeito Milton Ricardo em reunião com aliados. “A gestão de Daniel Vilela no comando do MDB tem se destacado pelo profundo espírito democrático e pela disposição de ouvir as pessoas”, afirmou o deputado estadual Paulo Cezar Martins.

Ao lado de lideranças do partido, Daniel tem percorrido os municípios para colher informações e sugestões para o plano de governo que o MDB vai apresentar este ano. O deputado destaca que o projeto do partido é de oposição ao atual governo do Estado e que será focado em eficiência administrativa e sensibilidade social. “Nosso entendimento, que é também o manifestado pelos goianos, é que este governo está cansado, desgastado pelos 20 anos de poder, e portanto não tem mais a capacidade de responder aos anseios dos goianos”, afirmou Daniel em entrevista a rádios.

Em Piracanjuba, o pré-candidato e a comitiva do MDB discutiram com o prefeito da cidade, João Barbosa (MDB), a captação de recursos para a construção de um aterro sanitário no município, além de investimentos na área de saúde, incluindo equipamentos de raio-x. O município, segundo o prefeito, acumula débitos com a União de décadas anteriores, o que tem dificultado a captação de recursos. Daniel também teve reuniões com produtores rurais, cooperativas e lideranças de partidos aliados.