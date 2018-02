Hospital e Maternidade Dona Iris recebe doação de sangue nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 2, o Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI) recebe o ônibus do Hemocentro de Goiás para coletar sangue de voluntários. A unidade utiliza uma média de 80 bolsas de sangue por mês para atender os bebês internados, em especial os recém-nascidos prematuros da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. A campanha será realizada das 8h às 16h.

Somente nos três últimos meses do ano passado foram utilizadas 233 bolsas de sangue na unidade e mais de 100 crianças foram beneficiadas. “Não há outro componente sintético que substitua o sangue quando alguém necessita dele e por isso dependemos das doações”, explica a biomédica do Laboratório Clínico e Agência Transfusional do HMDI, Hérica da Costa.

Além de contribuir com o aumento dos estoques de sangue, o objetivo da ação é despertar nas pessoas o hábito de doar regularmente sangue. “Com o período de férias e chegada do feriado prolongado de carnaval cai o número de doadores, mas não a demanda por doações”, alerta a biomédica da Maternidade. Ao final do procedimento o doador recebe um lanche e atestado de doação de sangue

Como ser um doador

Para doar a pessoa deve comparecer ao local com documento pessoal de identificação com foto emitido por órgão oficial, estar bem alimentado e hidratado, ter dormido bem na noite anterior e estar em bom estado de saúde. É necessário pesar no mínimo 50 kg e ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Os menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis. Os homens devem respeitar um intervalo de doação de dois meses e as mulheres de três meses.