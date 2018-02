Marconi empossa novos secretários

O governador Marconi Perillo afirmou nesta quinta-feira, 1º, ao empossar novos integrantes da equipe de auxiliares, que as mudanças no primeiro escalão do Governo de Goiás têm como principal objetivo manter a vocação inovadora da administração para assegurar o aprofundamento das transformações sociais e econômicas do Estado. “Seguimos inovando para levar adiante a transformação de Goiás”, afirmou Marconi, acompanhado do vice-governador José Eliton, durante a cerimônia, realizada no auditório do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) Basileu França. Marconi destacou os trabalhos dos auxiliares que deixam os cargos, afirmando que o time manteve Goiás na vanguarda das gestões estaduais do País.

As mudanças no primeiro escalão são resultado da saída dos auxiliares que pretendem disputar as eleições estaduais e das providências da transição entre as gestões de Marconi e José Eliton – o governador se desincompatibiliza do cargo em 6 de abril, data a partir da qual o vice concluirá o quarto mandato, que se encerra em 31 de dezembro deste ano. Marconi assinou as nomeações de Hwaskar Fagundes na Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima); Cleomar Dutra Ferreira na Agência Goiana de Habitação (Agehab); Jarbas Rodrigues Júnior na Chefia da Comunicação Setorial do Gabinete Particular do Governador; João Bosco Bittencourt na presidência da Agência Brasil Central (ABC); Edivaldo Cardoso de Paula na presidência da Celg Telecom; Benitez Brandão Calil na Secretaria Extraordinária; e Lucas Pugliese Tavares na Superintendência Executiva da Secima.

“Reafirmo o nosso compromisso de transformar Goiás cada vez mais uma vitrine para o Brasil. Do ponto de vista das novas iniciativas, da criatividade, do valor ao trabalho, da correção, da ética na administração, da transparência e das realizações”, declarou. O governador frisou que, hoje, nenhum outro Estado no Brasil entrega obras na velocidade de Goiás. “Duvido que, nesse momento, exista algum Estado no Brasil que tenha uma agenda de inaugurações todos os dias, durante seis meses. Serão até abril mais de R$ 4 bilhões em obras, muitas obras, em todas as áreas”, afirmou Marconi em referência ao rush de entregas iniciado no dia 15 de janeiro.

Marconi falou ainda sobre a nova dinâmica que ele e o vice-governador conseguiram dar ao governo, com modernização e investimentos em todos os cantos de Goiás. “Eu me sinto bastante realizado, apesar de muita coisa que gostaria de fazer ainda, e convicto de que José Eliton vai dar sequência com a máxima competência a essa missão”, afirmou.

Agradecimentos

Marconi Perillo – Posse Novos Auxiliares – Basileu França – Foto Mantovani Fernandes 06Além dos desejos de boas-vindas aos novos integrantes do Estado, o governador Marconi Perillo agradeceu de forma especial aos ex-auxiliares pela dedicação e trabalhos prestados ao governo e aos goianos. Sobre o ex-titular da Secima, Vilma Rocha, Marconi disse que ele é um amigo e que foi um líder comprometido com o projeto O Tempo Novo; que abdicou de posições e perdeu eleição para ajudá-lo no governo. “Serviu com dedicação, respeito ao dinheiro público, tanto na Casa Civil quanto na Secima, com inigualável competência”, elogiou.

A dedicação de Lêda Borges à frente da Secretaria Cidadã também foi agradecida pelo governador. “Sou admirador do seu trabalho; a senhora é correta, dinâmica e agregou muito à Secretaria. ” A Cyro Miranda, que deixou a Goiás Parcerias, Marconi agradeceu a dedicação e competência.

Sobre Tayrone Di Martino, o governador disse que ele deixou uma enorme contribuição e citou os programas Goiás Sem Fronteiras e Passe Livre Estudantil, coordenados por ele. “Trabalhou com absoluta lealdade, correção e competência.” Marconi também agradeceu ao coronel Adailton, da Casa Militar, e aos deputados estaduais Talles Barreto e Lucas Calil. “Adailton foi leal, assim como Talles e Lucas que deixaram a Assembleia Legislativa para ajudarem a mim e ao José Eliton.”

O ex-presidente da Agehab, Luiz Stival, foi, segundo o governador, incansável à frente da pasta. “Nunca teve preguiça para nada. Levou os benefícios do Cheque Moradia, da legalização fundiária para todos os cantos de Goiás. Ele ia de carro, andando cidade por cidade”, destacou o governador.

O ex-chefe de Comunicação Setorial do gabinete particular do governador, João Bosco Bittencourt, foi cumprimentado pelo “muito que fez e faz pelo governo.” “É outro incansável, meu irmão, talvez a única pessoa que tenha me acompanhado, nesse governo, em todas as cidades que visitei e em todas as agendas que cumpri no Brasil e exterior.”

Edivaldo Cardoso foi apontado como profissional impecável na gestão da Ceasa e da ABC. “Com certeza vai agregar muito valor ao nosso governo.” E, por fim, agradeceu a Mário João, ex-superintendente da Secima, e Alexandre Tocantins, procurador-geral do Estado, empossado pelo governador no início dos anos 2000. “Alexandre se dedicou com exclusividade ao bem e ao interesse público do nosso Estado”, concluiu o governador.

Novos auxiliares do Governo do Estado:

Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima):

Hwaskar Fagundes

Agência Goiana de Habitação (Agehab):

Cleomar Dutra Ferreira



Chefe da Comunicação Setorial do Gabinete Particular do Governador:

Jarbas Rodrigues Júnior



Agência Brasil Central (ABC):

João Bosco Bittencourt



Celg Telecom:

Edivaldo Cardoso de Paula



Secretaria Extraordinária da Juventude:

Benitez Brandão Calil



Superintendente Executivo da Secima:

Lucas Pugliese Tavares