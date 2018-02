Oficinas de Minecraft: Goiânia recebe, até sábado, 1º Game Folia

Evento gratuito abre espaço para público infanto-juvenil criar próprio mundo no Minecraft em escola da Capital. Atividade segue até sábado, 3 de fevereiro

Em Goiânia, crianças e adolescentes têm oportunidade de se divertirem no pré-carnaval de uma forma inovadora. A 1ª edição do Game Folia vai misturar jogos de videogame com os ritmos carnavalescos. Quem se inscrever no Game Folia, que é promovido pela escola de robótica Ctrl+Play, vai participar de oficinas de Minecraft e construir seu próprio jogo dentro da plataforma. O evento começa nesta quinta-feira, 1º, às 16 horas, e segue até sábado, 3.

Voltado para crianças a partir de 7 anos e adolescentes de até 16 anos, o evento é gratuito e vai ser realizado na sede da escola, que fica na avenida dos Flamboyants, n.º 409, Parque das Laranjeiras. As inscrições podem ser feitas pela internet ou pelo telefone 3637-1270.

A educadora Vanessa Barbosa de Oliveira diz que o Game Folia vai estimular a diversão e o conhecimento em programação. “Vamos ensinar a tecnologia de forma lúdica e com muita animação. As crianças e adolescentes podem vir fantasiados de seus personagens favoritos. Vai ser um momento único para o público infanto-juvenil se divertir ainda aprender um dos jogos mais populares do momento”.

Cada participante terá aula durante o período de uma hora. Vanessa Barbosa de Oliveira explica que o jogo eletrônico Minecraft, uma febre entre crianças e adolescentes, permite a construção de personagens e itens diversos usando blocos dos quais o mundo do jogo é feito. Em 2016, o game foi o mais vendido no mundo, com 100 milhões de unidades comercializadas.

Durante o Game Folia, os participantes vão ter a liberdade de usar a criatividade para construir paisagens, personagens ou qualquer tipo de objeto dentro da plataforma e depois ainda jogar com os amigos.

A educadora explica que o Minecraft é um jogo criativo, que estimula a cooperação. Isso porque não há forma de vencer no jogo e os jogadores passam a maior parte de seu tempo simplesmente minerando e construindo blocos de material virtual.

ANOTE

GAME FOLIA – Oficinas de Minecraft

Data: 1º, 2 e 3 de fevereiro

Horário: quinta e sexta-feira, a partir das 16 horas, e sábado, das 8h30 às 17 horas

Local: Ctrl+Play Goiânia (Avenida dos Flamboyants, n.º 409, Parque das Laranjeiras)

Contato: 62.3637-1270