Compromisso é “avançar na modernização do estado”, afirma Zé Eliton durante posse de sete novos auxiliares

“A missão é construir uma plataforma que garanta a consolidação de conquistas goianas”, afirmou nesta quinta-feira (1º/02) o vice-governador Zé Eliton, durante cerimônia de posse de sete novos auxiliares do governo realizada no auditório do Itego em Artes Basileu França, no Setor Universitário. A escolha, segundo ele, leva em conta “competência, capacidade técnica e, naturalmente, representatividade política”. Na sua análise, “todos eles terão nos ombros a missão difícil de dar sequência ao trabalho de profissionais do mais alto relevo que auxiliaram o governador Marconi Perillo e que fazem de Goiás um referencial de gestão pública saudável”, disse.

Segundo Zé Eliton, “todos trazem consigo a motivação e o compromisso inarredável para com o prosseguimento da modernização de um estado que se revela no país como referência em desenvolvimento econômico e social”. Ele observou que equalizar a balança do equilíbrio das contas públicas com a necessidade de investimentos não é fácil, por isso, “o momento é de alegria mas também de muita responsabilidade para todos”.

Zé Eliton saudou os empossados: na Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima), Hwaskar Fagundes, da HF Engenharia e Empreendimentos Ltda; na Agência Goiana de Habitação (Agehab), Cleomar Dutra Ferreira, da CEF; na Secretaria Extraordinária, Benitez Brandão Calil, da Secretaria de Trânsito de Goiânia; na Celg Telecom, Edivaldo Cardoso de Paula, da Agência Brasil Central; na Agência Brasil Central, João Bosco Bittencourt, da Chefia de Comunicação Setorial do Gabinete Particular do Governador; na Chefia de Comunicação Setorial, Jarbas Rodrigues Júnior, de O Popular; na Superintendência Executiva da Secima, Lucas Pugliesi Tavares, da Agrodefesa.

“Cada um deles representa um segmento da sociedade e representa um sopro novo no governo”, acentuou Zé Eliton. “São pessoas que vêm do setor privado, do setor público de outras esferas, da área de comunicação; jovens que já se despontam nas suas diversas atividades, dentro de um conceito que é muito caro para o governador e para mim, que é gerar oportunidades”, observou.

“Procuramos estabelecer novos nomes para que a política goiana possa se modernizar, avançar”, afirmou Eliton, lembrando, contudo, que é importante preservar experiências como forma de transferência de conhecimento e saber, de garantir a prudência nas diversas decisões governamentais.

Leia também: Marconi empossa novos secretários