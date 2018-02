284 famílias assinam escrituras de suas casas em Goiânia

Nesta quarta-feira, 31, assinaturas de 284 escrituras foram coletadasde famílias do Jardim Dom Fernando I e II, na região Leste de Goiânia. Criador do Programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão, Marcos Abrão, deputado federal pelo Partido Popular Socialista (PPS), acompanhou de perto todo o processo de regularização desses imóveis e foi recebido com festa pelas famílias beneficiadas.

A coleta de assinaturas em escrituras, realizada pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) é uma das últimas etapas do processo de regularização fundiária. Após a coleta, as escrituras são enviadas para registro em cartório para depois serem entregues gratuitamente aos beneficiários.

Ex-presidente da Agehab, o parlamentar parabenizou as famílias por essa conquista e destacou seu empenho na Câmara Federal para aprovação de leis que garantam o acesso ao direito fundamental, de todos os brasileiros, à casa própria.

“Como criador do Casa Legal, é uma grande alegria estar ao lado das famílias do Dom Fernando I e II neste dia em que elas assinam as escrituras de suas casas. É gratificante ajudar tantas pessoas a realizar esse sonho e pode estar com elas nesse momento tão importante”, ressaltou o deputado.

Executado pela Agehab desde 2011, na gestão de Marcos Abrão, o programa Casa Legal é referência nacional em políticas públicas de regularização fundiária e um dos mais premiados do país: conquistou premiações nacionais como o Prêmio Lúcio Costa e o Selo de Mérito da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC).

Segundo dados divulgados pela Agência de Habitação, em Goiânia, atualmente, mais de 20 bairros são atendidos com o programa Casa Legal. Foram regularizados na capital mais de 10 mil imóveis de um total de 24,3 mil processos abertos ao longo dos últimos sete anos.