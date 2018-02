640 famílias do Nelson Mandela assinam financiamento

A dona de casa Katileny Pereira de Oliveira, 23 anos, e o separador de estoque Zacarias Antônio Oliveira Júnior, 29, esperam o segundo filho com a certeza de que ele nascerá em uma moradia própria. O casal está entre as 640 famílias que assinaram nesta sexta-feira (2/1) contrato de financiamento do apartamento com a Caixa Econômica Federal para a segunda entrega do Residencial Nelson Mandela, no Conjunto Vera Cruz II, em Goiânia. O Residencial Nelson Mandela é uma das obras que integra o programa Goiás na Frente Habitação e o governador Marconi Perillo já autorizou a contratação de mais 2.672 unidades da segunda etapa do residencial.

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) montou uma estrutura de 30 mesas de atendimento às famílias. Metade dos beneficiários foi atendida no período matutino, a partir das 9 horas, e a outra será atendida no período vespertino, a partir das 14 horas. Além de assinar os contratos com a Caixa, as famílias receberam orientações sobre a importância de manterem em dia as parcelas de financiamento e as taxas de condomínio. Os beneficiários do empreendimento pagam durante 10 anos parcelas que variam de R$ 80 a R$ 270, de acordo com a renda familiar.

A autônoma Jeane Laleska, 23 anos, vai pagar R$ 100 por mês de prestação, um valor acessível para ela, que tem renda de R$ 1.000. Ela vai morar no condomínio 6 e criou um grupo de discussão em aplicativo de celular que já conta com 41 novos vizinhos. “Já somos todos amigos e solidários uns com os outros. Temos em comum a realização desse grande sonho e esperamos viver em comunidade com alegria e bem-estar”, conta ela.

Jeane e as futuras vizinhas Ângela Magalhães, 43 anos, secretária, Ana Lúcia Barbosa Alves, 35 anos, atendente, e Débora Gregório, 28 anos, estudante, chegaram juntas ao evento de assinatura de contrato. Elas se conheceram no grupo de discussão do celular, e mesmo morando cada uma em um bairro diferente da cidade, conseguiram se encontrar.

Débora é cadeirante e ganhou uma carona assim que as novas amigas e futuras vizinhas souberam que ela iria de ônibus. Assim que conheceu por sorteio o novo endereço onde vai viver, a estudante tratou de ir lá ver o imóvel. Débora conta que o local é 100% acessível, com barras de apoio instaladas no banheiro e portas mais largas para permitir a entrada da cadeira de rodas.

Os 640 apartamentos do Nelson Mandela devem ser entregues ainda no mês de fevereiro. O governador Marconi Perillo deve entregar até abril quase 5 mil moradias do programa Goiás na Frente Habitação, que atende todo o Estado. Os 400 primeiros apartamentos de um total de 1.616 da primeira etapa do Residencial foram entregues em outubro último.

A secretária Kétina Ferreira, 27 anos, vai morar no Nelson Mandela com as filhas de 2 e 5 anos. Há dois meses, ela mora em um quarto nos fundos da casa da irmã no Conjunto Vera Cruz e não vê a hora de se mudar. “É uma localização excelente, com um preço que a gente consegue pagar, por um apartamento muito lindo. Já cheguei a morar em lugar em que a gente tinha que pedir licença para os ratos para entrar em casa”, afirma a futura moradora.

O Residencial

O Nelson Mandela fica no Conjunto Vera Cruz II, região Oeste de Goiânia. A primeira etapa, com 1.616 apartamentos, está em área da Agehab, e foi construído com recursos do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás, que aportou mais de R$ 24 milhões, em parceria com a Caixa (Fundo de Arrendamento Residencial – FAR). A parceria torna as parcelas do financiamento acessíveis para as famílias que mais necessitam, com renda de até R$ 1,8 mil. As unidades estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar. Os apartamentos contam com 42m², divididos em dois quartos, com sala, cozinha, área de serviço e banheiro.