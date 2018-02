Em Santa Helena, Daniel Vilela afirma que investimentos federais são reconhecimento à importância do produtor goiano

Welcome! Log into your account

“Esse é mais um dos investimentos históricos para o Brasil. No futuro, a Ferrovia Norte-Sul será conhecida como o marco divisor do sistema ferroviário nacional. Muito em breve, com a conclusão dessas obras, o Brasil terá um importante eixo estruturante para a malha ferroviária nacional, proporcionando maior competitividade ao setor”, afirmou o ministro Maurício Quintella.

“O produtor goiano, por méritos próprios, tem superado as dificuldades e contribuído para que o País saia desta crise. Isto tem sido reconhecido pelo governo federal, na forma de investimentos para alavancar a produção”, afirmou o deputado em entrevista à imprensa após a vistoria da obra. Daniel foi um dos principais articuladores da construção do Pátio Sudoeste da Norte-Sul e atuou junto ao governo federal pela liberação dos recursos, trabalho que foi reconhecido pelos ministros durante a visita.

Ao acompanhar vistoria nas obras do Pátio Sudoeste da Ferrovia Norte-Sul, em Santa Helena, ao lado dos ministros Maurício Quintella (Transportes) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência), o deputado federal Daniel Vilela (MDB) afirmou que o produtor goiano tem que ser valorizado pelo Poder Público e que serve como um modelo para o Brasil. O pré-candidato a governador lembrou que este foi o segundo grande evento do governo federal na mesma semana na região Sudoeste – na terça-feira, o presidente Michel Temer lançou em Rio Verde o custeio a antecipado da safra 2018/2019.

