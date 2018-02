Digitalização da Televisão Brasil Central é inaugurada

Tuitar no Twitter

O governador Marconi Perillo e o vice Zé Eliton inauguraram, nesta sexta-feira (2), oficialmente, a digitalização da TV Brasil Central, da Agência Brasil Central (ABC). O Governo de Goiás investiu R$ 26 milhões no processo de digitalização da TV, que incluiu obra física e a compra de equipamentos nacionais e internacionais.

O processo de digitalização teve início em 2011 e, desde julho do ano passado, a TV Brasil Central já chega a 26 municípios no formato Full HD. Conforme ressaltou Marconi, está em andamento o processo de digitalização em mais 50 cidades. Ele agradeceu ao ex-secretário da Fazenda de Goiás, Simão Cirineu, por ter atuado na viabilização dos recursos.

Também elogiou os servidores da Agência Brasil Central por, ao longo do tempo, terem construído e continuarem construindo o sistema de televisão e rádio. “Estou muito feliz por termos edificado esse sistema moderníssimo, com agregação tecnológica de primeiro mundo, com o compromisso da informação pautada na verdade. A Agência Brasil Central sempre se prestou a esse serviço de promover o nosso estado e a nossa gente. Nosso sistema público de TV e rádio vai ser cada vez mais qualificado”, disse Marconi, reiterando, em seguida, o compromisso de apoiar o sistema, que começou a ser construído pelo ex-governador Mauro Borges Teixeira.

A TBC, que alcança mais de cem municípios goianos e possui cerca de cem funcionários envolvidos na produção, passou a contar, a partir da digitalização, com três estúdios. A TV tem, hoje, sete programas locais. “São três estúdios novos, com ilhas de edição digitais instaladas na parte superior dos estúdios. A sala de redação, cinegrafia e as da gerência também foram reformadas”, detalhou a diretora de Telerradiofusão, jornalista Abadia Lima.

Presidente da Agência Brasil Central, Edivaldo Cardoso afirmou que o Governo de Goiás entrega um complexo de tecnologia avançadíssimo, “uma obra imaterial comprometida com os goianos”. O governador Marconi também assinou termo de cooperação técnica entre o governo e a Universidade Estadual de Goiás (UEG), para aprimoramento da TBC nos próximos anos.

O vice-governador Zé Eliton afirmou que a digitalização da TBC ratifica duas das mais fortes marcas dos governos de Marconi: a inovação tecnológica e a modernização. “É um dia histórico para a televisão e para a comunicação goiana. A TBC vai levar, com toda tecnologia, a nossa notícia, nossa goianidade e história a todos os goianos. E vamos chegar em formato Full HD aos 246 municípios goianos”, disse.

Os músicos Maria Eugênia, Pádua e Luiz Chaffin se apresentaram no evento. Participaram também da solenidade o arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz, que abençoou a nova televisão Brasil Central; presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho; o reitor da UEG; Haroldo Reimer; os secretários de Desenvolvimento, Francisco Pontes, e de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita; o diretor da Rede Cultura, Fábio Chateaubriand, entre outras autoridades.