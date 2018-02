Frente de serviços chega ao Madre Germana II

Tuitar no Twitter

A Prefeitura de Goiânia promove nesta sexta-feira, 2, mais uma edição da frente de serviços. Desta vez, a região Sudoeste da cidade recebe os atendimentos da administração municipal. A partir das 8 horas, atendimentos de diversas secretarias estarão à disposição dos moradores do Madre Germana II.

O prefeito Iris Rezende manteve as frentes de serviços no período chuvoso para que os atendimentos às demandas não fossem interrompidos até a volta dos mutirões. “É um grande momento de convívio com a população, onde poderemos ouvi-los e resolver problemas da comunidade”, destaca.

As ações se concentram até 16 horas, na saída para Aragoiânia – GO-040, no Conjunto Habitacional Madre Germana II, enquanto servidores da Prefeitura percorrem ruas e avenidas da região com trabalhos de infraestrutura, limpeza e conservação.

Operação tapa-buracos, pintura de meio-fios, limpeza e retirada de entulhos, revitalização da sinalização horizontal de trânsito e reformas de prédios públicos fazem parte dos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

Já o atendimento à população consistirá na prestação de serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, vacinas, medição de glicemia e exames de eletrocardiograma. Está prevista, também, a distribuição de mudas de hortaliças, plantas do Cerrado, orientações sobre plantio, corte de cabelo e atividades lúdicas para crianças.