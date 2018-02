Iris Rezende, Íris Araújo e Caiado acompanham frente de serviços no Madre Germana II

O senador Ronaldo Caiado (Democratas) passou a maior parte da manhã desta sexta-feira (02/02) ao lado do prefeito Iris Rezende (MDB) e da primeira-dama Íris Araújo (MDB), quando acompanhou a frente de serviços da Prefeitura de Goiânia no Conjunto Habitacional Madre Germana II. Depois de chegar de Nova Crixás, onde participou do aniversário da cidade, o parlamentar seguiu direto para o encontro com o prefeito, que durou até o início da tarde.

Recepcionado de forma calorosa pelo prefeito, por lideranças, vereadores e moradores da região, Ronaldo Caiado fez questão de destacar os avanços da administração municipal. “Iris Rezende vem demonstrando sua capacidade de fazer Goiânia crescer mesmo em meio à crise e levar os benefícios aos mais carentes, como fez hoje”, citou.

Para ele, a liderança do peemedebista é incontestável. “É preciso reafirmar esta liderança. Iris Rezende é um dos poucos políticos nesse País que depois de uma longa trajetória consegue transitar no meio do povo e manter a sua coerência”, elogiou.

Hoje a frente de serviços foi realizada na Creche Espírita Maria de Nazaré, onde o prefeito atendeu várias demandas da população. Para Ronaldo Caiado, Iris Rezende as mudanças que Iris trouxe nesta nova gestão já são significativas.

“O bairro vivia na poeira e na lama, isolado do resto da cidade. Iris voltou à administração e reativou o posto de saúde, a escola, o serviço de limpeza e coleta, oferecendo cidadania à população”, comentou.

Além de acompanhar os atendimentos, o senador Ronaldo Caiado visitou o posto de saúde do Madre Germana II, que está sendo reformado. Ao lado dele e do prefeito também estava a secretária municipal de saúde, Fátima Mrué. Depois ambos foram vistoriar as obras de recuperação de uma rua que sofreu recentemente com erosões.

Ao final o senador participou de um almoço coletivo onde ocupou a mesma mesa do prefeito, da primeira-dama e da filha do prefeito, Ana Paula Rezende. Sobre o encontro, o emedebista agradeceu a atenção que o parlamentar dedicou aos moradores. “É sempre uma alegria contar com a presença do senador nos nossos eventos, homem honrado que soube conquistar o nosso respeito e amizade. Um homem público tem de vir para junto do povo e saber ouvi-lo, e o senador tem esta qualidade”, elogiou.