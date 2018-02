Neguinho da Beija Flor se apresenta em carnaval no Parque Vaca Brava

Pelo menos 30 mil foliões são esperados no show do cantor Neguinho da Beija-Flor no Parque Vaca Brava neste sábado, 3, no encerramento do Carnaval dos Amigos, a partir das 18h.

O sambista carioca é um ícone do gênero que embala os foliões nesta época do ano, em todo país. Em Goiânia, a apresentação ocorre na apoteose do encontro dos trios elétricos na região do parque.

O evento é apoiado pela Prefeitura de Goiânia, por meio das Agências Municipais de Turismo e Meio Ambiente (AMMA e Agetul), e conta também com o suporte da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), que organiza o trânsito na região do Parque Vaca Brava, durante mais uma edição do evento.

O Carnaval dos Amigos é tradicionalmente realizado uma semana antes do carnaval oficial e atrai cerca de 50 mil pessoais, em vários blocos pela cidade. Teve início há 13 anos com alguns amigos que resolveram reunir foliões para celebrar e a festa hoje atrai milhares de turistas à capital.

Os blocos se reúnem em locais diferentes da cidade a partir do meio dia de sábado, onde cada bloco fica responsável pela estrutura e conforto de seus respectivos integrantes, oferecendo serviço de open bar completo, shows artísticos, DJs, trio elétrico e outras atrações.

Por volta de 18 horas, todos os bares encerram seus serviços e cada bloco saia em cortejo, com trio elétrico, bandas de sopro, e outras atrações, pelas ruas da cidade, com roteiro pré-definido. Além de apoio policial e ambulâncias, a SMT ajuda na organização do trânsito.

Os foliões, que estavam nos clubes e bares que organizam os blocos se juntam a outras pessoas nas imediações do Parque Vaca Brava, onde se concentram finalizando a festa com grande estrutura montada com palco, luzes, banheiros químicos.