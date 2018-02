Prefeitura abre seleção para 135 vagas no Parque Mutirama

A Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) abre inscrição no próximo dia 5 para preencher seu quadro de servidores. Ao todo, o Processo Seletivo Simplificado está com 135 vagas abertas para cargos no Mutirama. Os salários chegam a R$ 2.291.

A inscrição é feita exclusivamente no portal da Prefeitura de Goiânia, no link ‘Processo Seletivo Simplificado – Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer – AGETUL. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira dia 05 e seguem até quinta-feira, 08. Faça sua inscrição

De acordo com o presidente da Agetul, Alexandre Magalhães, o novo processo seletivo ocorre para dirimir questionamento do Ministério Público Estadual (MP-GO), tem validade por um ano e os profissionais vão atuar na reabertura do parque, previsto para o final de março. Fizemos ajustes no edital a pedido do MP a fim de garantir transparência na seleção de profissionais da Agência e salientamos que os interessados que participaram do processo anterior precisam refazer novamente a inscrição’, destaca.

Ainda segundo Alexandre Magalhães, com o certame, a atual administração está garantindo a reabertura do local. ‘Os novos profissionais vão receber treinamento já no período de reforma do parque que terá engenheiro civil, eletricista, mecânico’.

Vagas

Ao todo, são 13 áreas de atuação. Os cargos ofertados são de Agente de Serviços Operacionais; Auxiliar de Manutenção Mecânica; Artífice de Serviços e Obras Públicas; Artífice de Manutenção Mecânica; Motorista; Auxiliar de Apoio Administrativo; Assistente de Atividades Administrativas; Assistente de Atividades Culturais e Desportiva; Analista em Comunicação Social (jornalismo); Técnico em Saúde; Analista em Obras e Urbanismo; Especialista em Saúde; Analista em Cultura e Desporto.