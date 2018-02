Força da juventude é importante para Goiás, afirma prefeito de Mineiros

Prefeito de Mineiros, o ex-governador Agenor Rezende elogiou o trabalho que o deputado federal Daniel Vilela vem fazendo como pré-candidato do MDB ao governo de Goiás. “Esta força da juventude que o Daniel representa é muito importante nesse momento que vivemos em Goiás. Daniel é um homem novo, mas já é experiente, tem uma trajetória política qualificada”, afirmou Agenor ao receber o deputado federal em seu gabinete. “Daniel está no caminho certo”, completou.

Agenor disse que para fortalecer a pré-candidatura é importante o trabalho que o presidente do MDB goiano tem feito de conversar com lideranças políticas e segmentos da sociedade sobre um novo projeto para Goiás. “Não existe fórmula mágica, é trabalhar, como Daniel tem feito. É visitar os municípios, discutir os projetos e ouvir a população.”

Agenor disse também que o pré-candidato já tem um perfil municipalista, devido à sua atuação na Câmara dos Deputados em favor dos municípios goianos.

Em entrevista a veículos de comunicação de Mineiros, Daniel disse que o município é um exemplo do quanto a falta de gestão do Estado sobrecarrega as administrações municipais. O parlamentar lembrou que a prefeitura hoje paga hora extra para os policiais reforçarem o policiamento da cidade e investiu R$ 500 mil na reforma do presídio. “A prefeitura poderia estar realizando mais investimentos, mas tem que assumir atribuições do Estado para não deixar o povo na mão. Ainda bem que o prefeito Agenor é um grande de gestor e tem conseguido atender as expectativas da população”, disse Daniel.

O deputado lembrou também que o serviço de abastecimento de água da cidade, que é municipal, não sofre dos problemas de localidades atendidas pela Saneago. “Aqui não falta água na torneira.”

Portelândia

Daniel também passou por Portelândia, onde recebeu o apoio do prefeito Manoel Rodrigues durante reunião com lideranças locais. “Posso atestar que Daniel tem feito em Brasília um grande trabalho na defesa dos municípios e é disto que precisamos no governo do Estado. Nosso pré-candidato é o perfil mais adequado para comandar Goiás a partir do próximo ano”, afirmou o prefeito.