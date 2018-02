Prefeitura inaugura prédio do Centro de Saúde da Família do Recanto das Minas Gerais neste sábado

O prefeito Iris Rezende entrega neste sábado, 3, o novo prédio do Centro de Saúde da Família (CSF) do Recanto das Minas Gerais. A unidade atende cerca de 12 mil moradores de onze bairros da região Leste de Goiânia. No local, será possível receber assistência médica, odontológica e de enfermagem.

Devido a irregularidades na obra, o prédio que foi construído para receber o posto de saúde não era utilizado. A unidade, que recebeu o nome de CSF Militão Rodrigues Araújo, funcionava em um local alugado. Ao assumir a gestão a secretária de Saúde, Fátima Mrué, se empenhou para entregar o espaço para a população e garantir mais conforto durante o atendimento.

Inicialmente, quatro equipes da Estratégia de Saúde da Família irão atender 12 mil moradores dos setores Recanto das Minas Gerais, Jardim Maria Helena, Residencial Senador Paranhos, Loteamento Tupinambá dos Reis, Jardim Abapurú, Residencial São Leopoldo, Chácara Ipanema, Chácara Retiro Petrópolis e Residencial Costa Paranhos e Irisville I e II.

Com 753,07 m², o local conta com consultórios para atendimento médico, de enfermagem e odontológico. O objetivo é que nos próximos meses a unidade atenda 18 mil pessoas da região Leste da capital.

Obras



No ano passado, a Prefeitura de Goiânia reabriu a Urgência 24 horas do Ciams Novo Horizonte e entregou o prédio do Centro de Saúde da Vila Redenção. Os dois locais estavam fechados desde o final de 2013. As obras no Ciams Urias Magalhães, fechado há cerca de quatro anos, estão em fase final. A unidade deve ser reaberta em breve para reforçar a assistência em saúde dos moradores da região Norte da capital.

Outras obras em andamento incluem a construção da terceira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital, no setor Jardim América, e da Maternidade Oeste, no Vera Cruz.

Serviço

Assunto: Prefeitura inaugura prédio do Centro de Saúde da Família do Recanto das Minas Gerais

Data: Sábado, 3 de fevereiro de 2018

Horário: Às 10h30

Endereço: Rua Sienna com a Rua Trento, Jardim Maria Helena e Jardim Abaporu